Spis treści

Listopadowe zmiany w prawie: Co zyskają, a co stracą Polacy? Od wakacji składkowych dla przedsiębiorców, przez ulgi dla firm zatrudniających terytorialsów, po rewolucję w umowach na telefon i internet – to nowości, które czekają na nas w listopadzie.

Nowe prawo to nie tylko nowe możliwości, ale także nowe wyzwania. Sprawdzamy, jakie konsekwencje dla portfela przyniosą listopadowe zmiany przepisów prawnych.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców - nawet 1600 zł oszczędności

Od 1 listopada przedsiębiorcy mogą skorzystać z tak zwanych wakacji składkowych, które pozwalają zaoszczędzić nawet 1600,32 zł na składkach ZUS. Aby skorzystać z ulgi za grudzień 2024 r., trzeba złożyć wniosek już w listopadzie. Co istotne, składki za przedsiębiorcę zapłaci budżet państwa, a ulga obejmuje wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Żeby skorzystać z wakacji składkowych przedsiębiorcy muszą spełnić kilka warunków:

ich przychód w jednym z ostatnich dwóch lat nie może przekroczyć 2 mln eur o,

w jednym z ostatnich dwóch lat o, firma nie może zatrudniać więcej niż 9 osób ,

, dodatkowo przedsiębiorca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jest jednak haczyk - ulga stanowi pomoc publiczną de minimis, co oznacza konieczność sprawdzenia limitu tej pomocy za ostatnie trzy lata (nie może przekroczyć 300 tys. zł). Sam wniosek (formularz RWS) należy złożyć wyłącznie elektronicznie przez platformę PUE/eZUS. Warto też pamiętać, że niektórzy księgowi za sprawdzenie limitu pomocy de minimis żądają dodatkowej opłaty, nawet 200 zł.

Więcej płatnych dróg - kierowcy ciężarówek zapłacą za nowe odcinki

Od 1 listopada sieć płatnych dróg w Polsce powiększy się aż o 1,6 tys. km. To oznacza, że system e-TOLL obejmie łącznie 5,2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad. Warto jednak uspokoić kierowców osobówek - zmiany dotyczą wyłącznie pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Samochody osobowe i motocykle nadal będą jeździć tymi trasami za darmo.

Do sieci płatnych dróg dołączą popularne trasy S17 i S19, łączące Warszawę, Lublin i Rzeszów. Ministerstwo Finansów zwraca szczególną uwagę kierowcom korzystającym z lokalnych dróg w okolicach Szczecinka, Wałcza, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego czy Kępna - tam również pojawią się nowe odcinki płatne.

Rozszerzenie sieci płatnych dróg to kontynuacja polityki rozpoczętej w 2011 r., a także realizacja zobowiązań poprzedniego rządu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warto dodać, że wpływy z opłat zasilą Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowana jest budowa nowych dróg i remonty istniejących.

Czytaj więcej: Nowe opłaty na drogach od 1 listopada 2024 roku

Zmiany w OC komunikacyjnym - wyższe odszkodowania dla poszkodowanych

Od 6 listopada kierowcy mogą liczyć na znacznie wyższe odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Nowe przepisy podnoszą sumy gwarancyjne, czyli maksymalne kwoty, jakie ubezpieczyciel może wypłacić poszkodowanym. W przypadku szkód na osobie limit wzrośnie do prawie 30 mln zł (dokładnie 29 876 400 zł), a przy szkodach w mieniu do ponad 6 mln zł (6 021 600 zł) - niezależnie od liczby poszkodowanych w jednym zdarzeniu.

Jak wyjaśnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w praktyce oznacza to, że za średnią składkę OC wynoszącą 600-700 zł kierowca otrzymuje ochronę na wielomilionowe kwoty. Nowelizacja wprowadza też jasną definicję "ruchu pojazdu" - będzie to każde użycie pojazdu zgodne z jego funkcją transportową, niezależnie od terenu i tego, czy pojazd jest w ruchu czy stoi.

Dodatkowo, zwiększa się zakres odpowiedzialności UFG. Od listopada fundusz wypłaci odszkodowania nie tylko w przypadku upadłości polskiego ubezpieczyciela, ale także gdy zbankrutuje firma ubezpieczeniowa z dowolnego kraju UE, a do wypadku doszło w Polsce z udziałem polskich poszkodowanych. Wprowadzony zostanie także jednolity wzór zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń.

Czytaj także: Zapłacisz wyższą karę za brak OC. Nowe stawki OC obowiązują od lipca 2024

Rewolucja w umowach na telefon i internet - koniec z kruczkami prawnymi

Od 10 listopada wchodzą w życie nowe przepisy telekomunikacyjne, które znacząco wzmacniają pozycję konsumentów. Jeśli ostatnio otrzymałeś e-mail od swojego operatora z informacją o zmianach w umowie, to właśnie dlatego - firmy telekomunikacyjne muszą dostosować się do nowych wymogów prawnych.

Jedną z najważniejszych zmian jest nowy sposób automatycznego przedłużania umów. Operator będzie musiał:

poinformować klienta o warunkach przedłużenia,

przedstawić mu najkorzystniejsze dostępne pakiety taryfowe,

jeśli umowa zostanie przedłużona automatycznie, konsument zyskuje prawo do jej wypowiedzenia w dowolnym momencie, z zachowaniem tylko miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dodatkowo, w przypadku zaległości w płatnościach, klienci będą mieli więcej czasu na uregulowanie należności przed wypowiedzeniem umowy przez operatora.

Nowe prawo wprowadza także rozwiązanie, które ma pomóc w walce z elektrośmieciami - wspólne ładowarki do wszystkich urządzeń. Od grudnia 2024 r. wchodzi wymóg stosowania jednolitego standardu ładowania USB typu C dla nowych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, tablety czy głośniki. To oznacza koniec z szukaniem odpowiedniej ładowarki - jedna będzie pasować do wszystkich sprzętów. Producenci będą też mogli sprzedawać urządzenia bez dołączonej ładowarki, co ma pomóc w ograniczeniu elektrośmieci i pozwolić konsumentom wykorzystać już posiadane akcesoria.

Czytaj także: Jak szybki Internet w 2024? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz do grania i oglądania

Ulgi dla firm zatrudniających żołnierzy WOT - ale dopiero od 2025 roku

12 listopada wchodzą w życie przepisy wspierające przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy. Jednak główna korzyść - nowa ulga podatkowa - zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 r., a pierwsze oszczędności firmy odczują podczas rozliczenia w 2026 r.

Wysokość ulgi będzie zależeć od stażu żołnierza w służbie. Przy minimum rocznej, nieprzerywanej służbie pracodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 12 tys. zł. Kwota ta rośnie wraz ze stażem żołnierza - maksymalnie można odliczyć 24 tys. zł, jeśli pracownik służy co najmniej pięć lat.

Już teraz natomiast przedsiębiorcy zyskają inną ulgę - nie będą musieli wypłacać odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia żołnierzom WOT powoływanym po raz pierwszy do służby. Zamiast tego żołnierze otrzymają świadczenie początkowe z jednostki wojskowej w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z drugiego kwartału poprzedniego roku, ale dopiero po odbyciu szkolenia podstawowego.

O wcieleniu do grudziądzkiego batalionu WOT mówi ppor. Julia Rozworowska-Wolańska. Posłuchaj: To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video