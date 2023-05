Najnowszy projekt ustawy o rencie wdowiej OPZZ i Lewicy

Obecnie senior ma do wyboru pozostanie przy swoim świadczeniu lub skorzystanie z renty rodzinnej w wysokości 85 proc. emerytury zmarłego współmałżonka. OPZZ we współpracy z Lewicą przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej, a po zebraniu 200 tys. podpisów przekazał go do Sejmu.

Projekt przewiduje, że świadczenia mają być łączone. Procedowane w parlamencie przepisy mówią, że w przypadku śmierci jednego z małżonków pozostała przy życiu osoba miałaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia.

Wysokość renty wdowiej ma być jednak limitowana i według projektu nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Autorzy projektu wskazują, że obecnie byłaby to kwota 7600 zł.

Eksperci pozytywnie o przedstawionym pomyśle nowej renty wdowiej

Prawo.pl cytuje ekspertów, którzy oceniają pozytywnie takie rozwiązania legislacyjne.

- Oceniając sam projekt czy też ideę renty wdowiej należy co do zasady określić to rozwiązanie jako dobre i potrzebne. Adresuje ono rzeczywisty dzisiejszy problem, gdzie – głównie kobiety po śmierci męża emeryta zostają same, często z bardzo niskim świadczeniem, co powoduje zauważalne pogorszenie warunków życia takiej wdowy – mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny, wiceprezes spółki Instytut Emerytalny.

Cytowany przez portal dr Tomasz Lasocki, który konsultował ten projekt, wyjaśnia, że przepisy mają udzielić zabezpieczenia społecznego osobie, która wskutek śmierci osoby najbliższej, może nie być w stanie utrzymać gospodarstwa domowego.

Jak informuje prawo.pl, autorzy wyszli z założenia, że jeśli ktoś umiera, to część kosztów się obniża, np. na wyżywienie, ale cześć nie, np. wydatki na mieszkanie nie spadają. Z tej przyczyny zdecydowali, że po śmierci jednego z małżonków druga osoba może zachować swoje świadczenie i powiększyć je aż o 50 proc., ale równocześnie wprowadzili limit świadczeń.

- W ten sposób zabezpieczeni będą przede wszystkim ci, którzy znaleźliby się w najtrudniejszej sytuacji. Zatem jeśli dwie osoby mają emeryturę minimalną, to po śmierci jednej z nich druga otrzyma 150 proc., ale gdy obie otrzymywały emeryturę w wysokości 6 tys. zł, to osoba, która pozostała przy życiu, nie otrzyma 9 tys. zł, ale 7,5 tys. zł – tłumaczy dr Tomasz Lasocki, cytowany przez prawo.pl

Niepoliczone koszty tego rozwiązania

Według portalu na razie nie wiadomo ile kosztowałoby budżet państwa takie rozwiązanie. Wojewódka z Instytutu Emerytalnego przypuszcza, że napewno :grube miliardy". Dr Lasocki dodaje, że koszt zostanie sfinansowany ze zwiększenia deficytu.

- Najsensowniejsze byłoby zwiększenie składki, ale najpierw ZUS musiałby oszacować, o ile te składki trzeba by podnieść. Jest to o tyle trudne, że ZUS nie gromadzi danych o tym, ile konkretni małżonkowie pobierają w sumie świadczeń – mówi dr Lasocki.

