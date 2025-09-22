Wrzesień to ostatni miesiąc z dodatkowymi pieniędzmi dla emerytów; od października do marca 2026 r. świadczenia będą wypłacane bez dodatków.

Prognozowana waloryzacja emerytur w marcu przyszłego roku ma wynieść tylko 4,88%.

W październiku ZUS wypłaci emerytury i renty w standardowych terminach (1., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca), z wyjątkiem osób, które mają termin na 25. (dostaną pieniądze dzień wcześniej).

Około milion seniorów z terminem wypłaty na 1. dzień miesiąca otrzyma dwie wypłaty w październiku: jedną za październik i jedną za listopad (przyspieszoną ze względu na 1 listopada)

Koniec z dodatkami. "Gołe" emerytury od października

Seniorzy muszą przygotować się na zaciśnięcie pasa. Wrzesień to ostatni miesiąc, w którym na ich konta, oprócz podstawowego świadczenia, wpływały dodatkowe pieniądze. Od października, aż do przyszłorocznej waloryzacji, emeryci i renciści będą otrzymywać wyłącznie tzw. "gołe" emerytury i renty, bez żadnych bonusów.

Kolejny zastrzyk finansowy planowany jest dopiero na marzec 2025 roku, kiedy rząd przeprowadzi coroczną waloryzację świadczeń. Niestety, prognozy nie są optymistyczne. Wstępne szacunki wskazują, że waloryzacja może wynieść zaledwie 4,88 proc., co oznacza niewielki wzrost realnych dochodów seniorów. To spora zmiana po miesiącach, w których budżety domowe były zasilane przez dodatkowe świadczenia.

Kiedy ZUS wypłaci emerytury w październiku? Terminy przelewów

Wypłaty świadczeń realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stałych, comiesięcznych terminach. Październik pod tym względem będzie dość przewidywalny, jednak z jednym istotnym wyjątkiem, który sprawi, że część osób otrzyma pieniądze wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje emerytury i renty w sześciu stałych terminach:

1. dzień miesiąca

5. dzień miesiąca

6. dzień miesiąca

10. dzień miesiąca

15. dzień miesiąca

20. dzień miesiąca

25. dzień miesiąca

Zgodnie z obowiązującą zasadą, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy (sobotę, niedzielę lub święto), pieniądze muszą trafić do świadczeniobiorców najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. W październiku 2025 r. z takiej zmiany skorzystają osoby, które standardowo otrzymują przelew 25. dnia miesiąca. Ponieważ 25 października to sobota, ZUS przeleje pieniądze dzień wcześniej, czyli w piątek 24 października.

Niespodzianka dla miliona seniorów. Dwie wypłaty w jednym miesiącu

Największe zaskoczenie czeka jednak na około milion seniorów, których termin płatności przypada na 1. dzień miesiąca. Październikowa emerytura wpłynie na ich konta zgodnie z planem, czyli w środę, 1 października. Jednak to nie będzie jedyny przelew, jakiego mogą się spodziewać w tym miesiącu.

Listopadowy termin wypłaty dla tej grupy przypada na 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, który jest ustawowo wolny od pracy. W takiej sytuacji ZUS ma obowiązek zrealizować przelew wcześniej. Oznacza to, że seniorzy z terminem płatności na 1. dzień miesiąca otrzymają w październiku dwie emerytury – jedną na początku, a drugą (listopadową) na samym końcu miesiąca, najpóźniej 31 października. Choć nie jest to dodatkowe świadczenie, a jedynie przyspieszenie wypłaty, dla wielu osób taki podwójny zastrzyk gotówki w jednym miesiącu może być sporym ułatwieniem w zarządzaniu domowym budżetem.

