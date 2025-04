Nowe uprawnienia mieszkaniowe dla służb mundurowych. Co się zmieni?

Pieniądze to nie wszystko

Nowe świadczenia mieszkaniowe dla służb mundurowych – szczegóły projektu

Projekt nowelizacji tzw. ustawy mieszkaniowej, ujawniony przez PAP, wprowadza istotne zmiany w systemie uprawnień mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Zmiany te obejmują m.in. obiecane przez rząd dodatki mieszkaniowe oraz zwrot kosztów dojazdu do pracy. Celem jest zastąpienie dotychczasowych rozwiązań nowym systemem, wzorowanym na rozwiązaniach obowiązujących w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Inicjatywa ta jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) a związkami zawodowymi służb mundurowych podległych temu resortowi. W dokumencie podpisanym 6 marca, minister SWiA zobowiązał się do opracowania i przedstawienia stronie związkowej projektu ustawy wprowadzającej świadczenie mieszkaniowe.

Kto skorzysta ze świadczenia?

Świadczenie mieszkaniowe ma przysługiwać funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Wypłata ma być realizowana co miesiąc, począwszy od 1 lipca. Wysokość świadczenia będzie zależała od lokalizacji i wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie.

Zgodnie z projektem, dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, obejmujące prawo do lokalu lub równoważnik za jego brak, równoważnik pieniężny za remont oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu, zostaną zastąpione prawem do zakwaterowania, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w MON. Jak czytamy w projekcie, do którego dotarła PAP:

"Zgodnie z propozycją, do której dotarła PAP, dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, czyli prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu, równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zastąpione zostaną nowym rozwiązaniem w postaci prawa do zakwaterowania, na wzór rozwiązań obowiązujących w MON."

Funkcjonariuszom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości pełnienia służby lub, na uzasadnioną prośbę, w innej miejscowości. Prawo to może być realizowane w formie:

Przydziału lokalu mieszkalnego

Kwatery tymczasowej

Przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

Przyznania świadczenia mieszkaniowego

Funkcjonariusz będzie miał możliwość wyboru odpowiadającej mu formy zakwaterowania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy funkcjonariusz lub jego małżonek jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania. W przypadku, gdy oboje małżonkowie są funkcjonariuszami, jeden z nich wybiera formę zakwaterowania w postaci przydziału lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej dla jednego małżonka, z uwzględnieniem dzieci, a drugi otrzymuje świadczenie mieszkaniowe.

Wysokość świadczenia mieszkaniowego będzie ustalana kwotowo jako iloczyn stawki podstawowej oraz mnożnika lokalizacyjnego ustalonego dla miejsca pełnienia służby. Świadczenia mieszkaniowe będą zwolnione z podatku.

Jak napisano w projekcie Oceny Skutków Regulacji (OSR), propozycja ta ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy w zakresie poprawy zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych, wzorowanych na rozwiązaniach obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP.

Dotychczasowe problemy z uprawnieniami mieszkaniowymi

Obecnie funkcjonariusz musi złożyć wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego w miejscowości pełnienia służby lub pobliskiej. W przypadku braku lokali, funkcjonariusz jest wpisywany na listę oczekujących i otrzymuje równoważnik za brak kwatery. Nie ma możliwości wyboru sposobu realizacji prawa do lokalu, a niezaakceptowanie lokalu spełniającego normy skutkuje utratą tego prawa.

Ponadto, zgodnie z obecnymi przepisami, funkcjonariusz, który posiadał mieszkanie przed wstąpieniem do służby lub nabył je samodzielnie lub otrzymał w spadku, traci prawo do lokalu.

W OSR wskazano, że w służbach mundurowych podległych MSWiA istnieją niskie zasoby dostępnych lokali – około 8916 lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych na ponad 162 000 funkcjonariuszy. Zwrócono również uwagę na "niewspółmiernie niskie kwoty obecnych uprawnień mieszkaniowych do cen rynkowych najmu bądź rat kredytu."

Obecne kwoty równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariusza "z rodziną" wynoszą:

17,90 zł dziennie (ok. 554 zł miesięcznie) w Policji i Straży Granicznej

17,60 zł dziennie (ok. 545 zł miesięcznie) w PSP

33,71 zł dziennie (ok. 1 011 zł miesięcznie) w SOP

Pomoc finansowa na zakup mieszkania wynosi 6612 zł na 1 normę w Policji i SG, 6482 zł na 1 normę w PSP, a w SOP około 67 397 zł. Kwoty te są niezależne od lokalizacji pełnienia służby.

Nowe zasady ustalania powierzchni mieszkalnej

Resort proponuje nowe zasady ustalania powierzchni mieszkalnej przydzielanego lokalu, uwzględniające stopień służbowy funkcjonariusza i wielkość jego gospodarstwa domowego. Nowelizacja zawiera zapisy określające sytuacje, w których funkcjonariusz jest zobowiązany do opuszczenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

Należą do nich:

Zwolnienie ze służby

Przeniesienie do pełnienia służby w innej miejscowości lub jednostce

Podnajem lub oddanie lokalu do bezpłatnego używania bez zgody

Używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową najmu

Powstawanie szkód lub niszczenie urządzeń

Rażące naruszanie porządku domowego

Zaleganie z opłatami za używanie lokalu przez co najmniej trzy pełne okresy płatności

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe

Zwrot Kosztów Dojazdu

Projekt wprowadza nowe rozwiązania w zakresie zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Świadczenia będą wypłacane comiesięcznie, a ich wysokość będzie uzależniona od odległości:

Do 30 km – 140 zł

Powyżej 30 km do 50 km – 180 zł

Powyżej 50 km – 220 zł

Odległość będzie liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby. Projekt zakłada również zmiany w sposobie liczenia przerw w pełnieniu służby przez funkcjonariuszy SG, w warunkach ekspozycji na czynnik szkodliwy, umożliwiające udzielenie urlopu na wzór rozwiązań funkcjonujących w Policji.

Ponadto, wprowadzono gratyfikację urlopową dla funkcjonariuszy SOP oraz prawo do przejazdu na koszt SOP raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków jego rodziny.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych artykułów, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2025 r.