Nowe wakacje kredytowe 2024. Można pominąć 4 raty kredytu

W piątek masowe kontrole kierowców na drogach! Co się dzieje?

Bon energetyczny do 1200 zł. Jakie są limity dochodowe w bonie energetycznym?

Wakacje kredytowe. Sprawdź czy możesz skorzystać

Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku). Spłacający zobowiązania będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Co ważne wartość zobowiązania nie może przekraczać 1,2 mln zł. Ktoś kto ma taki kredyt, nie otrzyma pomocy w postaci wakacji kredytowych.

Nowe przepisy zwiekszają maksymalną pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie. Zostanie też wydłużony okres pomocy z 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc. Poza tym ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

Nowe przepisy teraz trafią na biurko prezydenta. Koszt wakacji kredytowych dla budżetu państwa obliczony jest na utratę 625 mln zł z podatku CIT, który nie będzie zapłacony przez banki. Według wyliczeń resortu wakacje mają kosztować banki 4,7 mld zł. W poprzednich latach ten koszt wyniósł powyżej 15 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.