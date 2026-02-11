Co dokładnie zakłada projekt PSL w sprawie sprzedaży alkoholu online?
Projekt wprowadza do ustawy nowe przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych na odległość. Zgodnie z założeniem, taka sprzedaż byłaby możliwa wyłącznie dla podmiotów, które już posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu (na zasadach określonych w ustawie).
Kluczowe mają być zabezpieczenia, które – według wnioskodawców – mają ograniczać dostępność alkoholu dla nieletnich i zmniejszać ryzyko impulsywnych zakupów. W projekcie zapisano m.in.:
- obowiązkową weryfikację pełnoletniości kupującego przed zakupem (z użyciem mechanizmów identyfikacji elektronicznej),
- oznakowanie przesyłki jako zawierającej alkohol,
- zakaz doręczania wcześniej niż po 24 godzinach od złożenia zamówienia,
- wymóg wydania paczki wyłącznie „do rąk własnych” odbiorcy (bez alternatywnych form przekazania),
- zakaz wydania osobom niepełnoletnim oraz osobom nietrzeźwym.
W uzasadnieniu podkreślono, że brak jednoznacznych reguł dla sprzedaży online powoduje spory i rozbieżności w praktyce organów, a projekt ma tę sytuację uporządkować
Reklama, promocja, informacja. Co się zmieni przy winie i enoturystyce?
Drugi duży blok zmian dotyczy zakazów reklamy i promocji alkoholu. Projektodawcy proponują doprecyzowanie definicji „promocji napojów alkoholowych” oraz wprowadzenie nowych pojęć: „wydarzenie enokulinarne” i „przekaz informacyjno-kulturalny”.
Zgodnie z projektem, za „wydarzenie enokulinarne” uznawane byłyby m.in. publiczne wydarzenia edukacyjne, enoturystyczne czy związane z turystyką kulinarną – jak targi, festyny, pokazy czy winobrania – w ramach których rozpowszechniane są treści informacyjno-kulturalne, a degustacje mogłyby się odbywać pod określonymi warunkami.
Projekt zakłada też, że część komunikacji o winie (historycznej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej) nie byłaby traktowana jak promocja, o ile nie zawiera elementów zachęcających do nabywania lub nadmiernego spożywania alkoholu oraz spełnia warunki ochronne (w tym ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu i ograniczanie dostępu małoletnich w kanałach cyfrowych).
W uzasadnieniu wskazano, że obecna ustawa powstała w realiach lat 80. i nie przystaje do współczesnych form komunikacji (w tym cyfrowych) oraz rozwoju enoturystyki, co ma prowadzić do niepewności prawnej i „blokowania” części wydarzeń.
Kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie i co dalej z projektem?
Projekt przewiduje, że ustawa weszłaby w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Autorzy argumentują, że vacatio legis jest wystarczające, bo zmiany mają głównie porządkować definicje i zasady, a nowe obowiązki dotyczą tylko podmiotów posiadających już zezwolenia.
W dokumentach dołączonych do projektu wskazano też, że nowelizacja nie tworzy nowych instytucji ani programów finansowanych z budżetu, a wpływ fiskalny ma być neutralny do lekko dodatniego (m.in. dzięki „ucywilizowaniu” sprzedaży w kanale online).
Na tym etapie projekt jest propozycją poselską i czeka na dalsze prace parlamentarne (w tym pierwsze czytanie i prace w komisjach). Ostateczny kształt przepisów może jeszcze ulec zmianie na etapie poprawek.