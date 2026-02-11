Co dokładnie zakłada projekt PSL w sprawie sprzedaży alkoholu online?

Projekt wprowadza do ustawy nowe przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych na odległość. Zgodnie z założeniem, taka sprzedaż byłaby możliwa wyłącznie dla podmiotów, które już posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu (na zasadach określonych w ustawie).

Kluczowe mają być zabezpieczenia, które – według wnioskodawców – mają ograniczać dostępność alkoholu dla nieletnich i zmniejszać ryzyko impulsywnych zakupów. W projekcie zapisano m.in.:

obowiązkową weryfikację pełnoletniości kupującego przed zakupem (z użyciem mechanizmów identyfikacji elektronicznej),

oznakowanie przesyłki jako zawierającej alkohol,

zakaz doręczania wcześniej niż po 24 godzinach od złożenia zamówienia,

wymóg wydania paczki wyłącznie „do rąk własnych” odbiorcy (bez alternatywnych form przekazania),

zakaz wydania osobom niepełnoletnim oraz osobom nietrzeźwym.

W uzasadnieniu podkreślono, że brak jednoznacznych reguł dla sprzedaży online powoduje spory i rozbieżności w praktyce organów, a projekt ma tę sytuację uporządkować

Reklama, promocja, informacja. Co się zmieni przy winie i enoturystyce?

Drugi duży blok zmian dotyczy zakazów reklamy i promocji alkoholu. Projektodawcy proponują doprecyzowanie definicji „promocji napojów alkoholowych” oraz wprowadzenie nowych pojęć: „wydarzenie enokulinarne” i „przekaz informacyjno-kulturalny”.

Zgodnie z projektem, za „wydarzenie enokulinarne” uznawane byłyby m.in. publiczne wydarzenia edukacyjne, enoturystyczne czy związane z turystyką kulinarną – jak targi, festyny, pokazy czy winobrania – w ramach których rozpowszechniane są treści informacyjno-kulturalne, a degustacje mogłyby się odbywać pod określonymi warunkami.

Projekt zakłada też, że część komunikacji o winie (historycznej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej) nie byłaby traktowana jak promocja, o ile nie zawiera elementów zachęcających do nabywania lub nadmiernego spożywania alkoholu oraz spełnia warunki ochronne (w tym ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu i ograniczanie dostępu małoletnich w kanałach cyfrowych).

W uzasadnieniu wskazano, że obecna ustawa powstała w realiach lat 80. i nie przystaje do współczesnych form komunikacji (w tym cyfrowych) oraz rozwoju enoturystyki, co ma prowadzić do niepewności prawnej i „blokowania” części wydarzeń.

Kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie i co dalej z projektem?

Projekt przewiduje, że ustawa weszłaby w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Autorzy argumentują, że vacatio legis jest wystarczające, bo zmiany mają głównie porządkować definicje i zasady, a nowe obowiązki dotyczą tylko podmiotów posiadających już zezwolenia.

W dokumentach dołączonych do projektu wskazano też, że nowelizacja nie tworzy nowych instytucji ani programów finansowanych z budżetu, a wpływ fiskalny ma być neutralny do lekko dodatniego (m.in. dzięki „ucywilizowaniu” sprzedaży w kanale online).

Na tym etapie projekt jest propozycją poselską i czeka na dalsze prace parlamentarne (w tym pierwsze czytanie i prace w komisjach). Ostateczny kształt przepisów może jeszcze ulec zmianie na etapie poprawek.