Nowoczesna fabryka szuka pracowników

Fabryka w Aleksandrowie Łódzkim istnieje od 2008 r. Obecnie zajmuje powierzchnię 14,5 tys. m2, ale jest możliwość dalszej rozbudowy. Znajduje się tu magazyn surowców, dział utrzymania ruchu, w którym przygotowuje się wodę do produkcji kosmetyków, dział wytwarzania, dział pakowania i magazyny do składowania produktu końcowego. Jest także część biurowa oraz kafeteria z miejscem do odpoczynku i rekreacji. Pomyślano także o mini przedszkolu – tu zapewnia się opiekę dzieciom pracowników. Fabryka eksportuje swoje wyroby do ponad 50 krajów na 5 kontynentach.

W Aleksandrowie wytwarzane są kremy, lotiony, mydła dezynfekujące, dezodoranty i antyperspiranty w kremie, olejki pielęgnacyjne etc.) w różnych opakowaniach (słoiczki, tubki, kanistry z dozownikem) i różnej wielkości (od 15 ml do 390 ml).

To jedyna w Europie fabryka P&G produkująca kosmetyki. Wytwarza się tu produkty znanych marek jak Old Spice, Gillette, Secret oraz oferowane poza rynkiem polskim marki Safeguard i Olay. Łącznie aż 90 różnych produktów.

Mimo, że rotacja pracowników w fabryce nie jest duża (aż 64 proc. zatrudnionych jest tu ponad 10 lat), to wciąż poszukiwani są pracownicy. Dział produkcji preferuje osoby po technikach i najlepiej z maturą, ale zatrudniani są także inni – bez matury lub z całkowicie innym wykształceniem. Trafił tu i doskonale się odnalazł handlowiec z oddziału jednego z banków i urzędniczka z urzędu gminy. Skusiły ich nie tylko warunki pracy, ale także jasno wytyczona ścieżka kariery i awansu.

Fabryka pracuje według określonych zasad, które sprzyjają zarówno firmie, jak jej pracownikom, ochronie środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

Szkolenia

Każdy, kto trafia do fabryki, przechodzi najpierw szkolenia. Uczy się nie tylko pracy na określonym stanowisku, ale także poznaje maszyny i urządzenia, z którymi będzie mieć do czynienia. Wie, co może się popsuć lub rozregulować oraz uczy się, jak reagować w takiej sytuacji.

Własność

W fabryce każdy pracownik dostaje coś „na własność”. Nie oznacza to, że rzeczywiście dostaje maszynę czy fragment fabryki, ale staje się za coś szczególnie odpowiedzialny. Można mieć na własność jakąś maszynę, proces (np. dozowanie składników produktu), bezpieczeństwo w określonym miejscu, jakość itp. Właściciel maszyny jest odpowiedzialny nie tylko za to, by powierzona mu maszyna czy proces dobrze działały. Musi też wyszkolić innych pracowników, którzy w tym miejscu pracują. Gdy maszyna się zepsuje, nikt nie wzywa serwisu. Pracownicy naprawiają lub regulują ją sami.

Innowacje

Fabryka stosuje wiele różnych rozwiązań cyfrowych np. wprowadziła inteligentne systemy kontroli wizyjnej na liniach produkcyjnych. Poza kupionym na zewnątrz oprogramowaniem, fabryka opracowała również własną aplikację umożliwiającą np. agregację danych z systemów produkcji (różne podsumowania danych). Aplikacja pozwala na zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem czy śledzenie wyników osiąganych w różnych obszarach fabryki w czasie rzeczywistym.

Wprowadza się tu także mniejsze innowacje, ułatwiające produkcję na określonych odcinkach lub pozwalające na oszczędności w zużyciu prądu, wody itp.

Aleksandrowska fabryka została nagrodzona za swoją działalność tytułem „Fabryki Przyszłości 2022” w konkursie organizowanym przez fundację „Platforma Przemysłu Przyszłości”. Kapituła brała pod uwagę między innymi zaawansowanie technologii produkcyjnych, wykorzystywanie w zakładach inteligentnych i cyfrowych rozwiązań oraz dobre praktyki firmy w obszarze dbania o pracowników i zasoby środowiska naturalnego.

Różnorodność

Aleksandrowska fabryka to miejsce pracy równych szans. 50 proc. kadry managerskiej, także na halach produkcyjnych stanowią kobiety. Była jednym z pierwszych miejsc pracy w regionie, które już 2019 r. zaoferowało ojcom dodatkowe 6 tygodni pełnopłatego urlopu rodzicielskiego. Z programu skorzystało już ponad 30 mężczyzn. Na terenie fabryki działa przedszkole dla dzieci pracowników.

Zakład został objęty także pilotażowym programem zatrudniania osób neuroróżnorodnych (np. takich jak ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera oraz ADHD).

Awans i rozwój

W fabryce działają programy rozwoju kariery. P&G umożliwia pracownikom wymianę doświadczeń z innymi centrami produkcyjnymi na świecie, programy mentoringowe oraz projekty szkoleniowe z rozwoju kompetencji przyszłości np. kompetencje cyfrowe.

Ekologia

Fabryka realizuje strategię P&G o nazwie Ambicja 2030. Nie wysyła np. żadnych odpadów na wysypiska. Część odpadów poddawana jest recyclingowi, część wykorzystywana ponownie. Jedynie niewielki procent trafia do specjalnie certyfikowanej spalarni. Tutaj także wykorzystuje się innowacje – jeden z pracowników wpadł na pomysł, jak suszyć osady. Zredukowane do niewielkich granulek zajmują o kilkaset procent mniej miejsca niż dotychczas. 100 proc. wykorzystywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Dotychczas wprowadzone rozwiązania pozwoliły znacząco zredukować zużycie wody - o 46 proc. w stosunku do 2010 r. Zmniejszenie zużycia wody jest niezmiernie trudne w fabryce kosmetyków, bo tu woda stanowi główny składnik produktów. Ponad to pracuje się nad tym, by wykorzystywać powtórnie zużytą wcześniej oczyszczoną wodę np. do czyszczenia maszyn. Obecnie 16 proc. wody trafia do powtórnego wykorzystania.

Fabryka zmniejszyła także emisję gazów cieplarnianych o 80 proc. w porównaniu do 2010 r.

Wolontariat i odpowiedzialność biznesu

Fabryka prowadzi działania na rzecz lokalnych społeczności w tym m.in. wolontariat pracowników w Szkole Specjalnej w Aleksandrowie, inicjatywy charytatywne (np. we współpracy z Fundacją Słonie Na Balkonie), czy projekty związane z rewitalizacją miasta.