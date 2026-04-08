Nowy bon senioralny. Rząd Donalda Tuska łączy ustawy

Bon senioralny i opieka długoterminowa zostaną wprowadzone w jednej ustawie, pt. "O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych", z nadzieją na przyjęcie jeszcze w tym roku.

Bon senioralny będzie niepieniężnym świadczeniem usług opiekuńczych (np. pomoc w posiłkach, higienie) dla seniorów 65+ o dochodzie do 3410 zł, realizowanym przez gminy.

Program bonu senioralnego będzie trzyletni (2026-2028) z budżetem 1 miliarda złotych, mający na celu wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania i likwidację "białych plam" w gminach.

Ustawa ma na celu kompleksową koordynację opieki długoterminowej, wprowadzając definicje usług, świadczeń i opiekunów nieformalnych, oraz monitorowanie jakości świadczonej opieki.

Jedna ustawa zamiast dwóch. Rząd Donalda Tuska zmienia plany

Jeszcze do niedawna rząd Donalda Tuska pracował nad dwoma osobnymi projektami – jeden dotyczył bonu senioralnego, a drugi koordynacji opieki długoterminowej. Teraz to się zmienia. Jak poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, oba te rozwiązania zostaną połączone w jeden, duży akt prawny.

Nowa ustawa będzie nosić nazwę „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych”. Według zapowiedzi wiceminister, prace nad nią nabierają tempa. – Wniosek o procedowanie tej ustawy został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. Mam taką nadzieję, że w kwietniu ta ustawa będzie na Radzie Ministrów, a w maju zostanie przekierowana do parlamentu. I ona w pierwszym półroczu jeszcze tego roku zostanie przyjęta – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz na antenie TVP3. To oznacza, że kluczowe przepisy dotyczące wsparcia dla seniorów mogą zostać uchwalone jeszcze przed wakacjami.

Czym jest bon senioralny i komu będzie przysługiwał?

Warto od razu wyjaśnić jedną, kluczową rzecz: bon senioralny nie będzie gotówką wypłacaną do ręki. To świadczenie w formie usług, które mają pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi o konkretne wsparcie, takie jak pomoc w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku w domu, poruszaniu się, wizytach u lekarza czy w dbaniu o higienę. Program zakłada też pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem i aktywizację.

Express Biedrzyckiej [08.04.2026]

Kto będzie mógł skorzystać z takiej pomocy? Projekt zakłada, że bon senioralny będzie skierowany do osób, które ukończyły 65. rok życia i których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 3410 zł. Co ważne, to kryterium dochodowe ma być co roku waloryzowane, czyli dostosowywane do rosnących cen i płac. Realizacją programu zajmą się gminy, które będą zawierać z seniorami umowy określające dokładny zakres potrzebnych usług. Celem jest m.in. likwidacja tzw. białych plam, czyli miejsc, gdzie dziś brakuje zorganizowanej opieki dla starszych mieszkańców.

9