Drożyna

Nowy król drożyzny na targowiskach. Nawet 100 zł za kilogram!

Ceny warzyw i owoców w tym roku biją rekordy. W sprzedaży pojawiły się wyjątkowo drogie czereśnie czy fasolka szparagowa, ale to dopiero początek sezonu. Do cenowych rekordzistów dołączyły kurki. Cena tych grzybów to nawet 100 zł za kilogram!