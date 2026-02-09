Od 2030 roku w Polsce czujki dymu i czadu będą obowiązkowe w domach i mieszkaniach z ogrzewaniem na paliwa stałe i gaz.

Co roku w Polsce ginie kilkaset osób w pożarach i od zatrucia tlenkiem węgla, czemu mają zapobiec nowe regulacje.

MSWiA oferuje darmowy montaż czujek przez strażaków dla najbardziej zagrożonych, przygotowując grunt pod nadchodzące zmiany.

Dowiedz się, dlaczego nie warto czekać do ostatniej chwili z instalacją czujek i jak zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie!

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań od 2030 roku

Obowiązek posiadania czujek dymu i tlenku węgla wchodzi w życie 1 stycznia 2030 r. i obejmie wszystkie domy oraz mieszkania, w których znajdują się źródła ciepła na opał lub paliwo - przypomina Portal Samorządowy. Chodzi m.in. o ogrzewanie na węgiel, drewno, gaz czy olej opałowy. Regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć liczbę śmiertelnych zatruć oraz pożarów.

Każdego roku w Polsce w wyniku pożarów ginie około 400 osób, a tlenek węgla zabija kolejne dziesiątki. Jak podkreśla resort, większości tych tragedii można byłoby uniknąć dzięki prostym urządzeniom alarmowym.

Czujki dymu i czadu montowane za darmo

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu, na co przeznaczono około 5 mln zł. Urządzenia trafią do osób najbardziej narażonych na zagrożenia – zarówno ze względu na warunki mieszkaniowe, jak i używane systemy grzewcze. Ich montażem zajmą się strażacy, którzy dodatkowo przeszkolą domowników z zasad bezpieczeństwa.

„Zdecydowaliśmy, że będziemy przekazywać czujki osobom najbardziej zagrożonym zatruciem dymem czy tlenkiem węgla” – powiedział minister Marcin Kierwiński.

Przygotowanie do obowiązku i apel MSWiA

Akcja bezpłatnego montażu to etap przygotowań do powszechnego obowiązku. Ministerstwo zachęca jednak, by nie odkładać decyzji do ostatniej chwili i instalować czujki już teraz we własnym zakresie. Jak zaznacza szef resortu:

„Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki. Budowali przeświadczenie o tym, jak ważna jest profilaktyka”.

Warto pamiętać, że wcześniej – bo od czerwca 2026 r. – obowiązek montażu czujek obejmie obiekty hotelarskie oraz lokale najmu krótkoterminowego. Dla właścicieli mieszkań to wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo stanie się jednym z kluczowych wymogów prawnych w najbliższych latach.

PTNW Balcerowicz