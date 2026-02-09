Nowy obowiązek dla milionów Polaków! Darmowy montaż tylko przez kilka lat

Nowy wymóg dla właścicieli mieszkań obejmie montaż czujek dymu i czadu w domach z piecami i innymi źródłami ciepła. Od 1 stycznia 2030 r. będzie to obowiązek, a już teraz MSWiA uruchamia darmowy montaż dla najbardziej potrzebujących.

  • Od 2030 roku w Polsce czujki dymu i czadu będą obowiązkowe w domach i mieszkaniach z ogrzewaniem na paliwa stałe i gaz.
  • Co roku w Polsce ginie kilkaset osób w pożarach i od zatrucia tlenkiem węgla, czemu mają zapobiec nowe regulacje.
  • MSWiA oferuje darmowy montaż czujek przez strażaków dla najbardziej zagrożonych, przygotowując grunt pod nadchodzące zmiany.
  • Dowiedz się, dlaczego nie warto czekać do ostatniej chwili z instalacją czujek i jak zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie!

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań od 2030 roku

Obowiązek posiadania czujek dymu i tlenku węgla wchodzi w życie 1 stycznia 2030 r. i obejmie wszystkie domy oraz mieszkania, w których znajdują się źródła ciepła na opał lub paliwo - przypomina Portal Samorządowy. Chodzi m.in. o ogrzewanie na węgiel, drewno, gaz czy olej opałowy. Regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć liczbę śmiertelnych zatruć oraz pożarów.

Każdego roku w Polsce w wyniku pożarów ginie około 400 osób, a tlenek węgla zabija kolejne dziesiątki. Jak podkreśla resort, większości tych tragedii można byłoby uniknąć dzięki prostym urządzeniom alarmowym.

Czujki dymu i czadu montowane za darmo

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu, na co przeznaczono około 5 mln zł. Urządzenia trafią do osób najbardziej narażonych na zagrożenia – zarówno ze względu na warunki mieszkaniowe, jak i używane systemy grzewcze. Ich montażem zajmą się strażacy, którzy dodatkowo przeszkolą domowników z zasad bezpieczeństwa.

„Zdecydowaliśmy, że będziemy przekazywać czujki osobom najbardziej zagrożonym zatruciem dymem czy tlenkiem węgla” – powiedział minister Marcin Kierwiński.

Przygotowanie do obowiązku i apel MSWiA

Akcja bezpłatnego montażu to etap przygotowań do powszechnego obowiązku. Ministerstwo zachęca jednak, by nie odkładać decyzji do ostatniej chwili i instalować czujki już teraz we własnym zakresie. Jak zaznacza szef resortu:

„Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki. Budowali przeświadczenie o tym, jak ważna jest profilaktyka”.

Warto pamiętać, że wcześniej – bo od czerwca 2026 r. – obowiązek montażu czujek obejmie obiekty hotelarskie oraz lokale najmu krótkoterminowego. Dla właścicieli mieszkań to wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo stanie się jednym z kluczowych wymogów prawnych w najbliższych latach.  

