- Od 2030 roku w Polsce czujki dymu i czadu będą obowiązkowe w domach i mieszkaniach z ogrzewaniem na paliwa stałe i gaz.
- Co roku w Polsce ginie kilkaset osób w pożarach i od zatrucia tlenkiem węgla, czemu mają zapobiec nowe regulacje.
- MSWiA oferuje darmowy montaż czujek przez strażaków dla najbardziej zagrożonych, przygotowując grunt pod nadchodzące zmiany.
- Dowiedz się, dlaczego nie warto czekać do ostatniej chwili z instalacją czujek i jak zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie!
Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań od 2030 roku
Obowiązek posiadania czujek dymu i tlenku węgla wchodzi w życie 1 stycznia 2030 r. i obejmie wszystkie domy oraz mieszkania, w których znajdują się źródła ciepła na opał lub paliwo - przypomina Portal Samorządowy. Chodzi m.in. o ogrzewanie na węgiel, drewno, gaz czy olej opałowy. Regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć liczbę śmiertelnych zatruć oraz pożarów.
Każdego roku w Polsce w wyniku pożarów ginie około 400 osób, a tlenek węgla zabija kolejne dziesiątki. Jak podkreśla resort, większości tych tragedii można byłoby uniknąć dzięki prostym urządzeniom alarmowym.
Czujki dymu i czadu montowane za darmo
W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu, na co przeznaczono około 5 mln zł. Urządzenia trafią do osób najbardziej narażonych na zagrożenia – zarówno ze względu na warunki mieszkaniowe, jak i używane systemy grzewcze. Ich montażem zajmą się strażacy, którzy dodatkowo przeszkolą domowników z zasad bezpieczeństwa.
„Zdecydowaliśmy, że będziemy przekazywać czujki osobom najbardziej zagrożonym zatruciem dymem czy tlenkiem węgla” – powiedział minister Marcin Kierwiński.
Przygotowanie do obowiązku i apel MSWiA
Akcja bezpłatnego montażu to etap przygotowań do powszechnego obowiązku. Ministerstwo zachęca jednak, by nie odkładać decyzji do ostatniej chwili i instalować czujki już teraz we własnym zakresie. Jak zaznacza szef resortu:
„Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki. Budowali przeświadczenie o tym, jak ważna jest profilaktyka”.
Warto pamiętać, że wcześniej – bo od czerwca 2026 r. – obowiązek montażu czujek obejmie obiekty hotelarskie oraz lokale najmu krótkoterminowego. Dla właścicieli mieszkań to wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo stanie się jednym z kluczowych wymogów prawnych w najbliższych latach.
Polecany artykuł: