Nadchodzi rewolucja podatkowa

Szykują się duże zmiany w podatkach, które mogą mocno uderzyć po kieszeni wielu pracujących Polaków. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nowy 15-proc. podatek dla części przedsiębiorców, ograniczyć popularną ulgę mieszkaniową i zaostrzyć zasady korzystania z IP Box.

Eksperci alarmują: najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele mieszkań.

Zmiany wejdą w życie już za kilka miesięcy

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Rząd tłumaczy je walką z optymalizacją podatkową i uszczelnianiem systemu. Krytycy mówią jednak wprost, że to zwykła podwyżka podatków.

Największe zmiany odczują przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem. Jeśli nie zatrudniają pracowników, a ich przychody przekroczą 100 tys. zł rocznie, zapłacą nową 15-proc. stawkę podatku od nadwyżki.

Czekają nas duże obciążenia finansowe

Ekspert podatkowy Piotr Juszczyk z InFaktu nie zostawia suchej nitki na projekcie. Jak wylicza, osoba osiągająca 180 tys. zł przychodu rocznie może zapłacić nawet o 5,2 tys. zł więcej podatku.

Przy 300 tys. zł dodatkowe obciążenie sięgnie już kilkunastu tysięcy złotych.

Długa lista zawodów, które zmiany odczują najbardziej

Kto najbardziej odczuje zmiany? Szkoleniowcy, kosmetyczki, trenerzy personalni, pośrednicy i część branży IT.

A to są przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które wybrały ryczałt nie dla kombinowania, ale dlatego, że mają niskie koszty prowadzenia firmy.

Ulgi podatkowe będą mocno ograniczone

To jednak nie koniec. Resort finansów chce także ograniczyć popularną ulgę mieszkaniową. Z preferencji będzie można skorzystać tylko raz na trzy lata. Oficjalnie chodzi o walkę z tzw. flipperami, czyli osobami handlującymi mieszkaniami. Problem w tym, że nowe przepisy mogą uderzyć także w zwykłych ludzi.

Rozwód, narodziny dziecka czy przeprowadzka za pracą — w takich sytuacjach sprzedaż mieszkania bez podatku może stać się znacznie trudniejsza. Co więcej, osoby korzystające z ulgi w latach 2024–2026 mogą mieć problem ze skorzystaniem z niej po 2027 roku.

Branża IT mocno straci na zmianach

Ogromne emocje budzą też planowane zmiany w uldze IP Box, z której korzysta wielu programistów i specjalistów IT. Dziś mogą oni płacić preferencyjny 5-proc. podatek. Po zmianach trzeba będzie zatrudniać co najmniej trzech pracowników przez większość roku albo wypłacać bardzo wysokie wynagrodzenia współpracownikom.

"Dla samozatrudnionego programisty to bariera nie do przejścia" — alarmuje Piotr Juszczyk. Jego zdaniem ulga praktycznie przestanie istnieć dla osób, dla których została stworzona.

Chcesz skorzystać z ulgi? Zatrudniaj ludzi na etatach

Eksperci podkreślają, że państwo zaczyna premiować tylko tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi na etatach.

Problem w tym, że wiele małych firm zwyczajnie nie potrzebuje pracowników. A sztuczne zmuszanie do zatrudniania może skończyć się fikcją zamiast nowych miejsc pracy.

