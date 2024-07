ZUS nagradza: świadczenia honorowe dla stulatków i rodzicielskie Mama 4 plus

Ta zmiana z pewnością ucieszy turystów, którzy tłumnie odwiedzają Chorwację, szczególnie w sezonie letnim. Dotychczasowy system generował długie kolejki, co powodowało stres i frustrację zmęczonych podróżą kierowców.

Nowy system elektroniczny będzie o wiele bardziej płynny i wygodny. Płatności będzie można dokonać online lub za pomocą specjalnego urządzenia w samochodzie.

To zdecydowany krok naprzód dla chorwackiej infrastruktury transportowej i kolejny dowód na to, że kraj ten idzie z duchem czasu.

Bramki na autostradach w Chorwacji: koniec kolejek, ale nie na te wakacje!

Bramki na autostradach w Chorwacji znikną, ale nie od razu. Zamiast nich pojawi się elektroniczny system poboru opłat, przypominający ten znany z Polski.

Niestety, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowe rozwiązanie nie zostanie wprowadzone przed wakacjami 2024 roku, a jego wdrożenie może potrwać nawet dwa lata.

Mimo opóźnienia, zmiana przyniesie wiele korzyści. Znikną uciążliwe kolejki, a płatności będą pobierane automatycznie.

Jak będzie działać nowy system płatności za autostrady w Chorwacji?

Kierowcy będą zakładać konto w specjalnym systemie/aplikacji i podawać numery tablic rejestracyjnych swoich pojazdów.

Płatność odbywać się będzie elektronicznie - pobór opłat następi automatycznie przy wjeździe i zjeździe z płatnego odcinka autostrady.

Stawka opłaty nadal będzie uzależniona od przejechanych kilometrów.

Nowy system to dobra wiadomość dla turystów. Podróżowanie po Chorwacji stanie się płynniejsze i wygodniejsze. Pamiętajmy jednak, że na efekty musimy trochę poczekać.

Chorwackie autostrady: ile obecnie kosztuje przejazd?

W Chorwacji, podobnie jak w Polsce, opłaty za autostrady pobierane są na bramkach.

Planujesz trasę przez Czechy, Austrię i Słowenię? Wjeżdżając do Chorwacji autostradą A1 w pobliżu Trakoscan, możesz liczyć się z następującymi opłatami:

Dubrownik: 36 euro (ok. 155 zł) za 670-kilometrową trasę.

Zadar: 22,40 euro (ok. 96 zł) za krótszą, 460-kilometrową trasę.

Wybierasz drogę przez Słowację i Węgry? Wjeżdżając do Chorwacji na przejściu granicznym w pobliżu Gorican, zapłacisz:

Dubrownik: 35,40 euro (ok. 152 zł).

Zadar: 21,80 euro (ok. 94 zł).

Pamiętaj, że opłaty dotyczą przejazdu w jedną stronę. To istotna różnica w porównaniu z winiet obowiązującymi w niektórych krajach. Płacisz tylko za to, co faktycznie przejedziesz, unikając zbędnych kosztów.

