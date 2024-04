Nowy termin wypłat 13 emerytury. Miliony seniorów czeka na ten dzień

13. emerytura już na kontach seniorów

"Akcja przyznania trzynastej emerytury przebiega bez zakłóceń i zgodnie z założonym harmonogramem" – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Pierwsze wypłaty dodatkowego świadczenia trafiły do emerytów i rencistów przed Wielkanocą. Druga transza – na początku kwietnia. Dodatkowe świadczenie dostało już ponad 2,1 mln osób. Kolejny termin wypłaty trzynastek przypada 10 kwietnia.

Terminy wypłat 13. emerytury z ZUS

Trzynaste emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, pieniądze trafiły do emeryta czy rencisty. Osoby, które świadczenia pobierają 20 kwietnia – otrzymają je najpóźniej 19 kwietnia. Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Kto ma prawo do 13. emerytury?

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać wniosku. ZUS przyzna ją automatycznie. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury i renty. W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Zbieg świadczeń z ZUS i KRUS

Przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę trzynastkę wypłaci ZUS.

