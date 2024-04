Nowy termin wypłaty 13. emerytury w 2024 roku! Kiedy ZUS wypłaci emeryturę?

W Polsce go lekceważymy, a za granicą jest wart nawet tysiąc euro! Najdroższe warzywo na świecie

W kwietniu ZUS wypłaca 13. emerytury. W tym roku, po waloryzacji trzynastka dla seniorów wynosi 1780,96 zł brutto. ZUS te dodatkowe świadczenie przyznaje automatycznie. Aby dostać 13. emeryturę nie trzeba składać żadnego wniosku. Dodatkowe świadczenie przychodzi do seniora wraz z jego stałym świadczeniem. Jakie są terminy wypłat 13. emerytur w 2024 roku? Terminy wypłat 13. emerytur są takie same jak wypłaty stałych emerytur kwietniowych. Stałe emerytury wypłacane są w takich dniach miesiąca: 1; 6; 10; 15; 20 i 25. Zatem ci seniorzy, którzy otrzymują emerytury 1. dnia miesiąca, już mają trzynastki na swoich kontach. Teraz kolejny najbliższy termin wypłat 13. emerytury przypada na dzień 15 kwietnia, czyli poniedziałek.

ZUS już się chwali, że wypłacił 13. emerytury w łącznej kwocie 6,1 mld zł. 13. emerytura jest świadczeniem w wysokości minimalnej emerytury w Polsce . Świadczenie to jest waloryzowane. I w tym roku wynosi, jak już wspomnieliśmy, 1780,96 zł brutto. Jednak nie oznacza to, że wszyscy seniorzy dostaną taką pulę na swoje konta czy od listonosza. Jak to możliwe?

Kto dostanie mniejszą 13-tkę?

Warto zaznaczyć, że od 13. emerytury seniorzy muszą zapłacić obok 9 proc. składki zdrowotnej także podatek dochodowy tj. 12 proc. PIT, dlatego wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla poszczególnych seniorów. Wielu emerytów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą. Zgodnie z przepisami regulującymi stawki zwolnione z podatku, emerytura do wysokości 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT. Od emerytury wyższej niż ta stawka oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy, co może znacznie zmniejszyć wysokość trzynastki, która zostanie dodana do świadczenia głównego seniora w kwietniu. Wysokość dodatkowego świadczenia będzie spadać wraz z przekroczeniem przez sumę emerytury i trzynastki kwoty 2500 zł brutto.

