O co chodzi z cenami paliw? Manipulacja czy trend na światowych rynkach? Ekspert wyjaśnia

Dyrektywa Omnibus w praktyce. Co się zmieniło w sklepach?

Ceny paliw. Ekspert wyjaśnia

Wydaje się, że obecna cena paliw, mimo dodanego do niej podatku, jest realnym odzwierciedleniem rynkowym. Przez drastyczny spadek cen w hurcie możemy się spodziewać w najbliższych kwartałach spadku marż dostawców tego surowca w Polsce, a co za tym idzie powrotu do zależności względem cen rynkowych. Oczywiście ta sytuacja może działać w dwie strony, dając nam również ryzyko wzrostu cen w najbliższych kwartałach. Niemniej dla przeciętnego kierowcy w Polsce ostatecznie liczy się koszt paliwa podczas tankowania.

Ceny paliw a kwestia spowolnienia gospodarczego

Perspektywy notowań ceny ropy naftowej na świecie uzależnione są w znacznej mierze od skali światowego spowolnienia gospodarczego. Nie da się ukryć, że obecnie na świeczniku wielu inwestorów jest sytuacja pandemiczna w Chinach, które są zarazem jednym z największych konsumentów tego surowca. Słyszymy o maksymalnie zaangażowanych środkach wydobywczych. Jednak mimo to skala spowolnienia kluczowych gospodarek nie wydaje się tak mocna, jak wielu analityków przypuszczało, dlatego unormowanie się cen na obecnych poziomach może zostać z nami jeszcze przez najbliższe kwartały.

Źródło: Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl).

