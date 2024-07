Obligacje skarbowe, co to jest i jak można je kupić?

Obligacje skarbowe, to forma inwestycji kontrolowana przez państwo, bo kupujemy je bezpośrednio od Ministerstwa Finansów. Tym samym jedynym ryzykiem utraty pieniędzy jest upadek państwa polskiego (jeśli to właśnie w naszym kraju lokujemy nasze oszczędności), ponadto nie płacimy prowizji, ani dodatkowych opłat. Obligacje możemy kupić za pośrednictwem banków PKO BP i Pekao, zarówno w placówce lub na platformie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl.

Cena pojedynczej obligacji kosztuje 100 zł, to minimalna kwota jaką możemy ulokować. Możemy kupić obligację za dowolną kwotę, ale jedynie wielokrotność 100 zł, więc mogą być to tylko równe sumy, np. 5000 zł, 15000 zł etc.

Oczywiście przy zakupie obligacji dalej podlegamy podatkowi dochodowemu, takiemu samemu jak w przypadku lokat bankowych o wysokości 19 proc. Podatku nie płacimy jednak sami, gdy otrzymamy zwrot z obligacji, trafi on do nas już pomniejszony o kwotę podatku.

Jakie obligacje oferuje nam państwo?

Wybierając obligacje stałoprocentowe, dokładnie wiemy, ile otrzymamy po upłynięciu danego terminu. W przypadku obligacji zmiennoprocentowych, odsetki zależą od m.in. głównej stopy procentowej NBP.

Z kolei obligacje indeksowane inflacją, jak sama nazwa wskazuje - zależą od wskaźnika inflacji z okresu 12 miesięcy. W tym przypadku do 4-letnich obligacji do inflacji dolicza się 1,5 pkt. proc.; do 6-letnich 2 pkt proc.; do 10-letnich 2 pkt. proc., a do 12-letnich 2,5 pkt proc.

Obecnie w ofercie państwa jest osiem różnych rodzajów obligacji, z czego dwie są dostępne tylko dla osób pobierających 800 plus. Pozostałe sześć to:

3-miesięczne obligacje OTS - stałoprocentowe 3 proc.

3-letnie obligacje TOS - stałoprocentowe 6,20 proc.

Obligacje roczne ROR - zmiennoprocentowe 5,95 proc.

Obligacje 2-letnie DOR - zmiennoprocentowe 6,15 proc.

Obligacje 4-letnie COI - indeksowane inflacją 6,55 proc.

Obligacje 10-letnie EDO - indeksowane inflacją 6,80 proc.

Z kolei obligacje rodzinne dla pobierających 800 plus to:

Obligacje 6-letnie ROS, - indeksowane inflacją 6,75 proc.

Obligacje 12-letnie ROD, indeksowane inflacją 7,05 proc.

Co ważne, w przypadku zakupionych obligacji, możemy pieniądze wybrać wcześniej, jeśli będziemy ich potrzebować, lub uznamy, że obligacje przestaną nam się opłacać. W przypadku 3-miesięcznych obligacji odzyskamy całe pieniądze (bez odsetek), w przypadku rocznych 50 groszy od każdej obligacji (jeśli odsetki są mniejsze, to od ich wysokośći), dla 2-letnich, 4-letnich i 6-letnich 70 groszy, a od 10-letnich i 12-letnich 2 zł.

