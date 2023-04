Obsługują jedyny polski reaktor atomowy i zarabiają grosze. Wysłali list do szefa Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Donald Tusk uderza drożyzną w PiS! Cukier z 1,98 zł podrożał do 6,63 zł!

Załoga jedynego reaktora jądrowego w Polsce apeluje o podwyżki

Portal Energetyka24 podaje, że pracownicy Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych obsługujący reaktor MARIA wysłali list do Krzysztofa Kurka dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W liście apelowali o podwyżkę i wyjaśniali, że w związku z inflacją, wzrostem średnich wynagrodzeń oraz brakiem podwyżek w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, większość komórek Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych ma problemy z utrzymaniem obecnych pracowników, brakuje również chętnych do podjęcia pracy.

Sprawa dotyczy załogi reaktora MARIA, jedynego działającego reaktora jądrowego w Polsce. Pracownicy podkreślają, że ich zarobki wkrótce będą na poziomie płacy minimalnej, czego skutkiem jest fakt, że doświadczeni pracownicy zastanawiają się nad zmianą pracy.

Reaktorowi Maria grozi wyłączenie

Jak czytamy na portalu Energetyka24 reaktor MARIA działa od 1974 roku i odgrywa ważną rolę w produkcji radioizotopów medycznych, substancji które wykorzystują promieniowanie w terapii oraz diagnostyce nowotworów. W tej chwili reaktor przechodzi modernizację, która potrwa do lipca, ale jeśli nie uda się Narodowemu Centrum Badań Jądrowych utrzymać załogi w pracy, możliwe że pojawi się problem z jego dalszym działaniem.

Pracownicy piszą, że cieszą się, że znalazły się pieniądze na modernizację, ale czują się pominięci. Jak czytamy, jeśli sytuacja płacowa się nie poprawi zabraknie pracowników do konserwacji i zapewnienia bezpieczeństwa reaktora, co będzie skutkować jego wyłączenie. Personel apeluje o zrównanie wynagrodzeń do średniej płacy w aglomeracji warszawskiej i opracowanie wieloletniego planu płacowego.

