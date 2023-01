Obywatele Ukrainy "ratują" polskie sklepy. Bez nich były pustki w centrach handlowych

Szturm na kultową porcelanę. Jest taniej niż w IKEI. To efekt zamykanej fabryki

W grudniu frekwencja w centrach handlowych wzrosła o 18,9 proc. i jest w tym znacząca zasługa napływu cudzoziemców. Polacy odwiedzają obiekty handlowe coraz rzadziej (spadek o 1,2 proc.). Liczba obywateli Ukrainy w polskich centrach handlowych wzrosła trzykrotnie i wyniosła 18 proc. wszystkich gości. Inne narodowości stanowią 6 proc. klientów (wobec 1,4 proc. w ubiegłym roku) - wynika z najnowszych danych Selectivv Data Tank.

"Przybycie ukraińskich uchodźców wpłynęło na wiele obszarów, w tym m.in. życie gospodarcze. W handlu oznacza to np. odwrócenie negatywnego trendu liczby wizyt w galeriach" - poinformował Marcin Augustyniak, dyrektor z Selectivv Data Tank cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Napływ uchodźców a aktywność centrów handlowych

"W grudniu 2022 r. frekwencja była wyższa o 7,7 proc. r./r., obroty były zdecydowanie wyższe od tych z roku wcześniejszego. Udział konsumentów z Ukrainy w obu tych zestawieniach jest także zauważalny i naturalny. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, już wiosną ubiegłego roku dostosowaliśmy swoją komunikację do tej grupy" - podkreślił Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury w Łodzi.

"Napływ kilkuset tysięcy nowych mieszkańców Warszawy w 2022 r. miał duże znaczenie dla aktywności społecznej centrów, w tym naszego (...). Już w pierwszych tygodniach wojny odnotowaliśmy nowe grupy klientów" - powiedział Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej w Warszawie cytowany przez "Rz". Podkreślił również, że ze względu na przyrost klientów z Ukrainy, centra handlowe musiały dostosować się do nowych realiów - m.in. przygotować transkrypcje komunikatów w języku ukraińskim.

"Wraz z długością przebywania w Polsce, zachowania i potrzeby zakupowe klientów ukraińskich będą ulegały zmianom, na co handlowcy powinni się przygotować. Już teraz poszczególne sieci i centra handlowe powinny zacząć prowadzić działania komunikacyjne dostosowane do nowego, dużego segmentu rynku" - "Rzeczpospolita" przytacza wypowiedź Mariusza Woźniakowskiego z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert podkreślił równocześnie, ze znaczną część uchodźców stanowią osoby młode - co jest istotnym komunikatem dla przedstawicieli centrów handlowych.

Wydatki klientów z Ukrainy

Po trzech kwartałach klienci zza wschodniej granicy zostawili w polskich sklepach 3,8 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Jednocześnie wydatki klientów z Ukrainy są aż 83 proc. wyższe niż w tym samym czasie 2020 r., choć wciąż niższe niż w czasach sprzed pandemii - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

