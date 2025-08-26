Od 2 września na konto nawet 4134 zł! Świadczenie bez kryterium dochodowego

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-08-26 5:02

2 września 2025 roku ZUS rozpocznie wypłaty kolejnej transzy świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Uprawnieni otrzymają od 751 zł do nawet 4134 zł miesięcznie, a przyznanie wsparcia nie zależy od wysokości dochodów rodziny.

Od 2 września na konto nawet 4134 zł! Nowe świadczenie bez kryterium dochodowego

  • Wysokość świadczenia wspierającego: od 751 zł do 4134 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego
  • Termin wypłat: pierwsza wrześniowa wypłata 2 września, następne w ustalonych dniach miesiąca
  • Poszerzenie kręgu uprawnionych: od 2025 roku dostęp dla osób z poziomem wsparcia 78-86 punktów
  • Waloryzacja kwot: od 1 marca 2025 roku zwiększenie maksymalnej kwoty z 3920 zł do 4134 zł
Świadczenie wspierające 2025 - kto może otrzymać 4134 zł?

Świadczenie wspierające to forma pomocy państwa wprowadzona 1 stycznia 2024 roku, skierowana do osób z niepełnosprawnościami. Od 2025 roku krąg uprawnionych został znacznie poszerzony, co oznacza, że więcej osób może liczyć na miesięczne wsparcie finansowe od ZUS.

Kluczową zaletą tego świadczenia jest brak kryterium dochodowego - wysokość dochodów własnych lub rodziny nie wpływa na prawo do otrzymania pomocy. To oznacza, że nawet osoby z niepełnosprawnościami, które pracują lub pobierają inne świadczenia, mogą otrzymać pełną kwotę wsparcia.

ZUS wypłaci nawet 4134 zł - nowe kwoty od marca 2025

Od 1 marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia wspierającego, która podniosła maksymalną kwotę wsparcia. Zmiany wynikają z powiązania wysokości świadczenia z rentą socjalną, która wzrosła z 1780,96 zł do 1878,91 zł.

Aktualne kwoty świadczenia wspierającego:

  • Maksymalna kwota: 4133,60 zł (220 proc. renty socjalnej dla 95-100 pkt)
  • Minimalna kwota: 751,56 zł (40 proc. renty socjalnej dla 70-74 pkt)
  • Dla 85-86 pkt: 2253,60 zł (120 proc. renty socjalnej)
  • Dla 78-79 pkt: 1126 zł (60 proc. renty socjalnej)

Etapy wprowadzania świadczenia wspierającego - kto już może składać wnioski

ZUS wprowadza świadczenie wspierające w trzech etapach, stopniowo poszerzając krąg uprawnionych:

I etap (od 1 stycznia 2024): Osoby z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia (87-100 punktów)

II etap (od 1 stycznia 2025): Dodatkowo osoby z poziomami 78-86 punktów - to właśnie ta grupa zyskała prawo do świadczenia w bieżącym roku

III etap (od 1 stycznia 2026): Pozostałe osoby z uprawniającymi poziomami wsparcia (70-77 punktów)

Jak otrzymać świadczenie wspierające od ZUS - zasady przyznawania

Aby otrzymać świadcznie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim należy posiadać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), która ustala poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Podstawowe warunki uprawnień:

  • Ukończenie 18 roku życia
  • Posiadanie decyzji WZON o poziomie potrzeby wsparcia (70-100 pkt)
  • Brak ograniczeń dochodowych lub zawodowych
  • Możliwość łączenia z innymi świadczeniami

Wnioski o świadczenie wspierające przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe, w ustalonych dniach miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia każdego miesiąca.

Wypłaty września 2025 - terminy i kwoty świadczenia

2 września 2025 roku to pierwszy dzień wypłat świadczenia wspierającego w nowym miesiącu. Osoby uprawnione otrzymają przelewy zgodnie z przyznanym poziomem wsparcia, a kwoty będą wynosić od 751 zł do 4134 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku przez cały okres ważności decyzji WZON. Oznacza to długoterminowe wsparcie finansowe, które podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą socjalną.

Według danych ZUS, od stycznia do listopada 2024 roku świadczenie wspierające wypłacono 70,4 tys. osób, a łączna kwota wypłat wyniosła ponad 2 mld zł, co pokazuje skalę tego programu społecznego.

