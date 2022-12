Od teraz produkty z Amazon.pl znajdziesz również na Ceneo!

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Amazon.pl jest obecny w Polsce od marca 2021 roku. W swoim sklepie oferuje klientom ponad 250 milionów produktów, w ponad trzydziestu kategoriach. Teraz Amazon.pl rozpoczyna współpracę z Ceneo.

Amazon uczestniczy również w akcjach promocyjnych z okazji Black Friday, dzięki czemu na start klienci mogą kupić wybrane podkuty ze zniżką nawet do – 35%. Black Friday Week potrwa do 28 listopada.

Amazon.pl oferuje ogromny wybór najlepiej sprzedających się produktów, a nasi klienci mogą korzystać codziennie z niskich cen oraz szybkiej, darmowej i wygodnej dostawy dzięki Amazon Prime. Jesteśmy podekscytowani, że polscy klienci mogą teraz być stale na bieżąco z najlepszymi okazjami Amazon na Ceneo – podkreśla Andreas Katsiamis, Head of Expansion Marketing Europe & CMO of Emerging Markets w Amazon.

To nie pierwsza tego typu współpraca Ceneo. Od dłuższego czasu na serwisie można znaleźć produkty innych sklepów, a oferta serwisu stale się powiększa. Na ten moment Ceneo oferuje swoim klientom nawet 30 mln aktywnych ofert.

Dostęp do asortymentu Amazon.pl na platformie Ceneo to powiększenie możliwości wyboru produktów dla wszystkich naszych użytkowników. Jest to kolejny krok, a nawet skok, w urzeczywistnianiu naszej misji dostarczania najbardziej atrakcyjnych ofert ze sklepów internetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu najniższych cen i gwarancji bezpiecznych zakupów – mówi Marcin Wolnicki - Sales Manager w Ceneo.

O Ceneo: Od 17 lat Ceneo wspiera przedsiębiorców w docieraniu do klientów, a internautów w podjęciu najlepszych decyzji zakupowych. Na portalu kupujący może wybierać spośród ponad 30 mln aktywnych ofert z 26 tys. e-sklepów. Ceneo to nie tylko największa porównywarka cen w Europie i katalog produktów, ale również największa baza opinii pozakupowych o produktach, sklepach i dostawcach w Polsce. Ceneo.pl sp. z o.o. i Allegro.pl sp. z o.o. należą do jednej grupy kapitałowej.

O Amazon: Serwis Amazon.pl wystartował 2 marca 2021 r. Klienci mogą robić zakupy w przystępnych cenach, wybierając z katalogu liczącego ponad 250 milionów produktów w ponad 30 kategoriach i korzystać z darmowych dostaw produktów z logo Prime. Klienci Prime mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w ofercie Amazon w kategorii zakupy i rozrywka, od szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia, do popularnych i nagradzanych filmów oraz programów telewizyjnych, w tym Amazon Originals, darmowych gier w ramach Prime Gaming, a także ekskluzywnych ofert Prime przez cały rok. Każdy użytkownik może przetestować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, wystarczy rejestracja na stronie Amazon.pl/prime.