Odwet Rosji na limit cen ropy. Putin podpisał dekret

Dostawy do węgla po świętach. Nie każda gmina go otrzyma. Minister od Sasina wyjaśnia

Rosja wstrzyma dostawy ropy

Rosja od lutego wstrzyma dostawy ropy i produktów ropopochodnych do krajów, które stosują limit cenowy dla jej eksportu. Moskwa już wcześniej ogłosiła, że nie zaakceptuje pułapu cenowego i zagroziła, że przestanie dostarczać surowiec krajom, które zaaprobowały tę sankcję. Tak się stało we wtorek 27 grudnia, kiedy Putin podpisał dekret zakazujący dostaw ropy do tych krajów. Obecnie cena rosyjskiej ropy o handlowej nazwie Ural od wprowadzenia limitu utrzymuje się znacząco poniżej jego poziomu, a Europa już od początku grudnia nie przyjmuje tankowców z rosyjskim surowcem.

Ograniczenia dotyczące ropy będą obowiązywać do 1 lipca 2023 roku. Datę obowiązywania ograniczeń dostaw produktów naftowych ma określić rząd Rosji.

Unijny limit cenowy

Na początku grudnia Rada Unii Europejskiej poinformowała oficjalnie o ustaleniu pułapu cenowego na rosyjską ropę naftową na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Pułap cenowy na rosyjską ropę ma ograniczyć skoki cen spowodowane nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi i wyraźnie zmniejszyć dochody, jakie Rosja uzyskuje z handlu tym surowcem po rozpętaniu nielegalnej agresji przeciwko Ukrainie. Posłuży również do stabilizacji światowych cen energii przy jednoczesnym złagodzeniu negatywnych konsekwencji dla dostaw energii do krajów trzecich – podano w komunikacie opublikowanym przez Radę UE. Limit ten wprowadziły również kraje G7 (oprócz państw unijnych również Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), a także Australia.

Sonda Czy Putin przegra wojnę? Tak Nie Nie wiem