Oferty pracy przedświątecznej. Ile zarabia Święty Mikołaj?

Górnicy domagają się kolejnych podwyżek. Wyższe pensje to za mało! Chcą większy deputat węglowy

Święty Mikołaj i jego pomocnicy

Grudzień to gorący okres ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Wiele branż ze względu na wzmożony ruch i zwiększoną ilość zamówień decyduje się na zatrudnienie dodatkowych osób. Na portalach ogłoszeniowych pojawiają się coraz to nowsze oferty pracy sezonowej lub dorywczej - pracę oferują nie tylko firmy czy przedsiębiorstwa lecz także osoby prywatne. W jakich branżach można dorobić sobie do "przedświątecznej pensji"?

Osób do odegrania roli Świętego Mikołaja poszukują zarówno centra handlowe, firmy a także klienci indywidualni. Ile można zarobić wcielając się w rolę najpopularniejszego symbolu świąt?

Wizyta Świętego Mikołaja (30-45 minut) - 100-150 zł

Wizyta Świętego Mikołaja 24.12 w godzinach 15-21 - 800 zł

Wizyta Świętego Mikołaja 24.12 w godzinach 15-22 - 1000 zł

Święty Mikołaj w centrum handlowym - 30-70 zł/godz.

Pomocnicy Mikołaja - Elfy i Śnieżynki - impreza firmowa/wizyta prywatna - 120-200 zł

Pomocnicy Mikołaja - Elfy i Śnieżynki - centrum handlowe - 15-60 zł/godz.

Poza pracą w roli świętego Mikołaja można dobrze dorobić pracując jako kurier. Firmy kurierskie deklarują, że mogą nawet podwoić liczbę pracowników w okresie świątecznym. Jakie stawki oferują potencjalnym pracownikom?

Kurier - 18-65 zł/godz.

Kierowcy - 2 500/3 000 zł (w przypadku rozwożenia towarów rankiem lub wieczorem)

(w przypadku rozwożenia towarów rankiem lub wieczorem) Kasjerzy/sprzedawcy - 16 zł/godz.

Osoby rozkładające towar na półkach - 15 zł/godz.

Sonda Ile planujesz wydać na święta? Poniżej 500 zł 500-1000 zł 1000-1500 zł 1500-2000 zł Ponad 2000 zł