Praca kuriera przed świętami. Presja czasu, trudni klienci, ale ile zarabiają?

Ciężka praca kuriera przed świętami

Dostawy kurierskie cieszą się coraz większą popularnością. Tylko w 2021 r. Polacy zamówili ponad 738 mln paczek o łącznej wartości prawie 12,9 mld zł. Najwięcej pracy kurierzy mają w okresie przedświątecznym. Zdecydowanie rośnie wtedy ilość przesyłek co łączy się też z e zwiększonymi zarobkami. W tym czasie też praca bywa ciężka ze względu na roszczeniowych klientów, oczekujących usług za które nie zapłacili np. wniesienia paczki na wysokie piętro. Czy przewiezienia pod inny adres. Przykłady, jak ciężko pracują kurierzy podaje businessinsider.pl. Wielu z nich pracuje 12-15 godzin dziennie. Nie mają przerw ani chwili odpoczynku, często kończą pracę po 22. To, ile pracuje kurier, zależy nie tylko od liczby paczek, ale również od rejonu. Inaczej obsługuje się blokowiska, gdzie wystarczy zadzwonić domofonem, aby sprawdzić, czy ktoś z domowników może odebrać paczkę. A inaczej rejon, gdzie działają fabryki i korporacje, a zostawienie paczek w kancelarii wymaga wpuszczenia przez ochronę. Jeden z kurierów cytowany przez portal mówi -„ Uśredniając wzrost, oceniam dni przedświąteczne na ok. 150 proc. zwykłego dnia. Nie powoduje to jednak aż tak dużego wydłużenia godzin pracy. Sprawny kurier, jeśli robi rejon do godz. 15 przy 100 adresach, 150 paczek zrobi do godz. 17”.

Ile kurier zarabia w okresie przedświątecznym?

Kurierzy pracują na różne formy zatrudnienia i wynagradzania. Do najpopularniejszych z nich należą:

* praca za stałą pensję, bez względu na liczbę paczek, gdzie ew. premia zależy wyłącznie od woli szefa;

* procent od faktury — w takim wypadku liczona jest wartość paczek i wysokość wpłat — kurier dostaje od tego ustalony procent;

* wypłata za adres — im więcej paczek, tym większa wypłata.

Jeden z kurierów podaje, że "za procent" od faktury przed świętami zarobił na czysto 6 tys. zł. Podobne zarobki mają kurierzy pracujący w systemie "wypłata za adres". Ale w okresie świątecznym potrafią zarobić nawet ponad 10 tys. zł. Ale trzeba się bardzo napracować.

