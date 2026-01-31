Ogromna promocja na paliwo na ferie! Nawet 50 groszy na litrze

2026-01-31 14:02

Druga tura ferii zaczyna się lada chwila, a wraz z nią szansa na rodzinne wyjazdy. Jednak koszty podróży potrafią dać się we znaki. W związku z tym Circle K oferuje promocje na paliwo sięgające nawet 50 groszy na litrze!

Stacja paliw Circle K na ulicy Puławskiej w Warszawie. Szara Toyota Prius tankuje obok dystrybutorów, widoczne są też bannery promocyjne. Więcej o rabatach na paliwo na ferie przeczytasz na Super Biznes.

  • Oferta rabatów na paliwo dla klientów stacji podczas drugiej tury ferii zimowych.
  • Zniżki sięgają nawet 50 groszy na litrze paliwa premium miles plus.
  • Stacje Circle K zapewniają paliwa zimowe
  • Oferta programu lojalnościowego obejmuje również rabaty na hot dogi, kawę i myjnię samochodową.

Circle K oferuje rabaty na paliwo w ferie. Nawet 50 groszy na litr!

Sieć stacji Circle K oferuje swoim klientom promocję na drugą turę ferii zimowych, które rozpoczną się 2 lutego 2025 roku. W lutym ferie będą miały dzieci z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, opolskiego.

Promocja na Circle K zaczęła się już 16 stycznia i oferuje rabaty nawet 50 groszy na litr paliwa premium miles plus, 30 groszy na litr paliwa miles i 15 groszy na litr LPG SupraGas. Z rabatu można skorzystać, jeśli posiadamy aplikację mobilną Circle K i korzystamy z programu lojalnościowego extra.

- Wszystkie dostępne rodzaje paliw zimowych oferowane na stacjach sieci, czyli: miles, miles+ oraz SupraGas spełniają lub często nawet przewyższają normy jakościowe dla paliw zimowych. Parametry oleju napędowego są na bieżąco monitorowane i dostosowywane do panujących warunków pogodowych w danym regionie, a temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi od -22 aż do -32 st. C - pisze Circle K w komunikacie.

Circle K oferuje także zniżki na hot dogi, czy myjnię. Nawet 46 zł oszczędności

Circle K extra to program lojalnościowy, w ramach którego przy każdej wizycie otrzymujemy rabaty. Przy piątej wizycie możemy wybrać jedną z pięciu nagród w aplikacji takich jak, zniżka na paliwo, darmowy Hot Dog, darmowa kawa, czy myjnia za 5 zł, z czego przy wyborze najwyższego programu oszczędność wynosi aż46 złotych.

