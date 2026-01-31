Ogromna promocja na paliwo na ferie! Nawet 50 groszy na litrze

Oferta rabatów na paliwo dla klientów stacji podczas drugiej tury ferii zimowych.

Zniżki sięgają nawet 50 groszy na litrze paliwa premium miles plus.

Stacje Circle K zapewniają paliwa zimowe

Oferta programu lojalnościowego obejmuje również rabaty na hot dogi, kawę i myjnię samochodową.

Circle K oferuje rabaty na paliwo w ferie. Nawet 50 groszy na litr!

Sieć stacji Circle K oferuje swoim klientom promocję na drugą turę ferii zimowych, które rozpoczną się 2 lutego 2025 roku. W lutym ferie będą miały dzieci z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, opolskiego.

Promocja na Circle K zaczęła się już 16 stycznia i oferuje rabaty nawet 50 groszy na litr paliwa premium miles plus, 30 groszy na litr paliwa miles i 15 groszy na litr LPG SupraGas. Z rabatu można skorzystać, jeśli posiadamy aplikację mobilną Circle K i korzystamy z programu lojalnościowego extra.

- Wszystkie dostępne rodzaje paliw zimowych oferowane na stacjach sieci, czyli: miles, miles+ oraz SupraGas spełniają lub często nawet przewyższają normy jakościowe dla paliw zimowych. Parametry oleju napędowego są na bieżąco monitorowane i dostosowywane do panujących warunków pogodowych w danym regionie, a temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi od -22 aż do -32 st. C - pisze Circle K w komunikacie.

Circle K oferuje także zniżki na hot dogi, czy myjnię. Nawet 46 zł oszczędności

Circle K extra to program lojalnościowy, w ramach którego przy każdej wizycie otrzymujemy rabaty. Przy piątej wizycie możemy wybrać jedną z pięciu nagród w aplikacji takich jak, zniżka na paliwo, darmowy Hot Dog, darmowa kawa, czy myjnia za 5 zł, z czego przy wyborze najwyższego programu oszczędność wynosi aż46 złotych.

