Pierwsze wrażenia z Asics METASPEED EDGE PARIS

Już przy pierwszym kontakcie z Asics METASPEED EDGE PARIS czuć, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Lekka i przewiewna cholewka doskonale dopasowuje się do stopy, zapewniając jednocześnie odpowiednią stabilizację. Podeszwa środkowa z płytką z włókna węglowego odpowiada za niezwykłą dynamikę i zwrot energii. To obuwie jest w stanie najwięcej zaoferować biegaczom o wysokiej kadencji, którzy stawiają więcej kroków, gdy przyspieszają.

Od pierwszych chwil poczułem, że mam na nogach niezwykle dynamiczne buty. Płyta z włókna węglowego doskonale odczuwalna jest podczas odpychania się od podłoża, a amortyzacja skutecznie tłumi wstrząsy.

Kolejne kilometry potwierdziły moje pierwsze wrażenia. Buty świetnie sprawdzają się zarówno podczas długich treningów, jak i szybkich interwałów. Płyta węglowa zapewnia niesamowity zwrot energii, co pozwala na utrzymanie wysokiego tempa przez dłuższy czas. Podeszwa ASICSGRIP™zapewnia doskonałą przyczepność.

Cholewka z technologii MOTION WRAP™ UPPER 2.0 okazała się niezwykle przewiewna, co pozwalało na utrzymanie stóp w komfortowych warunkach nawet podczas intensywnych treningów w ciepłe dni. Dopasowanie butów było idealne, a nowy kształt przedniej części zapewniał lepsze wsparcie łuku stopy, co zwiększa stabilność przy szybkich zmianach tempa​. Nawet podczas długich treningów nie odczuwałem żadnego dyskomfortu, a to głównie za sprawą pianki FF TURBO PLUS, która działa rewelacyjnie. Dzięki niej czuć wsparcie na długich dystansach, a jednocześnie minimalizuje zmęczenie nóg. Lekkość butów pozwalała na osiąganie większych prędkości bez dodatkowego obciążenia, co jest kluczowe szczególnie w czasie zawodów biegowych.

Dla kogo są METASPEED EDGE PARIS?

Asics METASPEED EDGE PARIS to buty dla biegaczy, którzy chcą poprawić swoje wyniki i pobić osobiste rekordy. Model ten najlepiej sprawdzi się u osób o neutralnej stopie, które szukają butów do szybkich treningów i zawodów. Dzięki swojej konstrukcji, METASPEED EDGE PARIS pozwala utrzymać wysokie tempo przez dłuższy czas, minimalizując ryzyko kontuzji. Warto je wypróbować, zwłaszcza jeśli planujesz start w zawodach, gdzie każda sekunda ma znaczenie.

Zalety:

Niezwykła dynamika i zwrot energii

Lekka i przewiewna cholewka

Doskonała przyczepność i amortyzacja

Płytka z włókna węglowego

Wzornictwo

Wady:

Wysoka cena

METASPEED EDGE PARIS - podsumowanie

Asics METASPEED EDGE PARIS to buty, które z pewnością zrobią (i już robią) furorę wśród biegaczy. Dzięki swoim innowacyjnym technologiom i doskonałym parametrom, pozwalają osiągnąć nowe cele i poczuć prawdziwą radość z biegania. Pamiętaj jednak, że wybór butów biegowych to indywidualna kwestia. Przed zakupem warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać odpowiedni model do Twoich potrzeb i preferencji.