OnlyFans przestał działać w Rosji. Czy to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę?

300 plus dla wdów i wdowców. Na czym ma polegać nowe świadczenie?

Only Fans przestał działać w Rosji

Jak informują portale "Kommiersant" czy niezależny rosyjski portal Meduza "próba wejścia na stronę OnlyFans z rosyjskiego adresu IP kończy się komunikatem o błędzie 403. Błąd ten oznacza odmowę lub zakaz dostępu do określonych zasobów".

Nie są to pierwsze restrykcje ze strony portalu Only Fans, które dotknęły rosyjskich obywateli. W 2022 roku portal poinformował o zawieszeniu profili twórców z Rosji i wstrzymał płatności do tego kraju.

Portal Only Fans. Co to takiego?

Only Fans to portal głównie z erotyką i pornografią działający w modelu subskrypcyjnym. Platforma podaje, że posiada ponad 1 mln twórców oraz ponad 100 mln internautów, którzy chcą płacić oglądanie za treści - informuje portal Bankier.pl.

content subscription service, only fans, is no longer operational in Russia. pic.twitter.com/7nDoGAW2Gl— Insider News (@InsiderNewsKe) January 31, 2023

Sonda Czy słyszałaś/eś o portalu OnlyFans? Tak Nie