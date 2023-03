Operatorzy w Polsce wyłączają sieć! Telefony przestaną działać!

Sieci komórkowe wygaszają 3G! Czy nasz telefon przestanie działać

- Już w kwietniu zostanie wyłączona sieć 3G w Twojej okolicy co oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z Internetu tak, jak dotychczas. Pamiętaj o wymianie telefonu na obsługujący nowsze technologie. Przyjdź do najbliższego sklepu T-Mobile i skorzystał z rabatu 100 zł na nowy telefon - czytamy w smsie, który sieć T-Mobile rozesłała do swoich klientów.

Czy to oznacza, że stare telefony z siecią 3G przestaną działać? Nie do końca, bo wciąż będzie możliwe korzystanie z sieci 2G, która pozwala na połączenia głosowe i SMS-y, oraz internet z bardzo niską prędkością przesyłania danych. Jak niedawno podawało Orange, w Polsce jedynie 3 proc. ich klientów korzysta z sieci 3G. Jeśli więc jesteśmy w tej mniejszości, powinniśmy rozważyć wymianę telefonu - chyba, że nie zamierzamy korzystać w nim z internetu (co się sprawdza w przypadku wielu seniorów), wtedy nie mamy powodów do zmartwień i nie musimy zmieniać aparatu.

Jak sprawdzić czy nasz telefon obsługuje 4G/LTE lub nowsze?

Aby korzystać z sieci 4G/LTE musimy mieć telefon, który wspiera tę technologię, oraz kartę SIM nie starszą niż 6 lat i odpowiednio ustawiony telefon. Możemy sprawdzić dostęp do sieci w zakładce ustawienia -> Sieci komórkowe -> wybór technologii. Jeśli nasz telefon wyświetla napis 4G, LTE lub 5G, nie mamy powodów do zmartwień.

- Należy pamiętać, że może zdarzyć się, że wyświetlane oznaczenie sieci 2G/3G związany jest z brakiem zasięgu 4G/LTE w danym miejscu – dlatego warto sprawdzić również w innych lokalizacjach. Konsultanci w naszych sklepach chętnie Ci w tym pomogą - czytamy na stronie T-Mobile.

