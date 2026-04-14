Nowe krajowe złoża gazu już działają

Mamy dobre wiadomości dla polskiej energetyki i przemysłu. Orlen uruchomił wydobycie gazu ziemnego z nowych odwiertów w dwóch miejscach w kraju – na złożach Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Sierosław w Wielkopolsce.

Łącznie obie te inwestycje już w pierwszym roku mają dostarczyć około 140 milionów metrów sześciennych gazu. A to dopiero początek, bo złoża mają pracować jeszcze przez wiele lat.

Gaz dla domów i przemysłu

Jak podkreślają przedstawiciele koncernu, nowe odwierty to ważny krok w stronę większej niezależności energetycznej Polski. Wydobywany gaz trafia nie tylko do elektrowni, ale też do fabryk i polskich gospodarstw domowych.

„Uruchomienie produkcji z nowych odwiertów to kolejny krok w realizacji strategii Orlenu do 2035 roku. Każda nowa inwestycja w krajowe złoża realnie wzmacnia bezpieczeństwo dostaw” – mówi Wiesław Prugar z zarządu Orlenu.

Nowoczesna technologia w Wielkopolsce

Jedno z nowych złóż działa w Sierosławiu na pograniczu gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo. Tam zastosowano nowoczesne rozwiązanie – mobilną instalację produkcyjną umieszczoną w kontenerach.

Taki system pozwala obniżyć koszty i szybciej uruchomić wydobycie. A gdy złoże się wyczerpie, instalację można po prostu przenieść w inne miejsce.

Z odwiertu Sierosław 2H będzie wydobywane około 40 mln metrów sześciennych gazu rocznie. Całe złoże może pracować nawet kilkanaście lat.

Wielkie złoże na Lubelszczyźnie

Jeszcze większy projekt działa na złożu Jastrzębiec na granicy gmin Tarnogród i Kuryłówka. Tam Orlen uruchomił aż pięć nowych odwiertów.

W szczytowym momencie pozwolą one zwiększyć krajowe wydobycie gazu o około 100 milionów metrów sześciennych rocznie. Zasoby tego złoża są ogromne, szacuje się je na blisko miliard metrów sześciennych gazu.

Polska chce wydobywać więcej gazu ziemnego

Orlen zapowiada, że to dopiero początek wielkich inwestycji. Koncern chce wydobywać w Polsce coraz więcej gazu, a nowe odwierty to kolejny krok w tym kierunku.

Zgodnie ze strategią koncernu do 2030 roku krajowe wydobycie gazu ma wzrosnąć do około 4 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Zdaniem ekspertów nowe odwierty mają strategiczne znaczenie, bo gaz z polskich złóż oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne i mniejszą zależność od importu.

Orlen jest dziś największym koncernem paliwowo-energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka prowadzi wydobycie w ośmiu krajach na czterech kontynentach, a jej zasoby węglowodorów szacowane są na ponad 1,2 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy.

