Orlen przedłuża wydawanie papierowych faktur dla klientów biznesowych co najmniej do 1 kwietnia 2026 roku, reagując na obawy związane z wdrożeniem KSeF

Pierwotnie planowano całkowitą rezygnację z papierowych faktur już od 1 lutego 2026 roku, ale koncern zmienił zdanie, aby dać firmom więcej czasu na adaptację

Decyzja Orlenu wynika z obaw klientów o uciążliwość logowania się do rządowego systemu KSeF po każdej wizycie na stacji

Obowiązkowe wdrożenie KSeF w Polsce nastąpi etapami: od 1 lutego 2026 r. dla największych firm i od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, z okresem przejściowym do końca 2026 roku.

Orlen cofa się o krok. Papierowe faktury zostają na stacjach

Miał być koniec z papierowymi fakturami na stacjach Orlen już od 1 lutego 2026 roku. Koncern jednak zmienił zdanie i poinformował, że klienci biznesowi nadal będą mogli otrzymywać tradycyjne wydruki. To spora zmiana w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi, które zakładały pełne przejście na Krajowy System e-Faktur (KSeF) i rezygnację z papieru.

Orlen poinformował, że w odpowiedzi na oczekiwania klientów, papierowe faktury dla klientów biznesowych będą wydawane na stacjach co najmniej do 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że przez dodatkowy czas przedsiębiorcy nie będą zmuszeni do pobierania dokumentów wyłącznie z rządowej platformy. Decyzja daje firmom więcej czasu na przygotowanie się do cyfrowej rewolucji w fakturowaniu.

Dlaczego Orlen zmienił decyzję w sprawie faktur?

Skąd ta nagła zmiana planów? Orlen tłumaczy, że wsłuchał się w głosy swoich klientów. Wielu przedsiębiorców obawiało się, że po każdej wizycie na stacji będą musieli logować się do rządowego systemu KSeF, aby ręcznie pobrać dokument. Taki proces byłby uciążliwy i czasochłonny, zwłaszcza dla kierowców w trasie. Koncern postanowił dać klientom więcej czasu na adaptację.

- Jako lider rynku stacji paliw w Polsce dążymy do zapewnienia najwyższych standardów i jakości obsługi. Dlatego w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy, że po 1 lutego wydruki faktur dla klientów biznesowych będą wydawane na stacjach podobnie, jak miało to miejsce do tej pory – wyjaśnia Ilona Kachnierz, kierownik zespołu prasowego Orlenu. Okres przejściowy ma zapewnić firmom większy komfort i pozwolić na płynne wdrożenie nowych zasad.

KSeF, czyli rewolucja w fakturowaniu. Kogo i kiedy obejmą zmiany?

Decyzja Orlenu jest częścią większej zmiany, jaka czeka wszystkich polskich przedsiębiorców – obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To centralna, państwowa platforma do wystawiania i odbierania faktur, która ma uszczelnić system podatkowy. Wprowadzenie obowiązku KSeF na stacjach Orlen i w całej Polsce oznacza, że docelowo jedyną formą dokumentowania sprzedaży będzie e-faktura wystawiona w centralnym systemie Ministerstwa Finansów.

Nowe przepisy będą wprowadzane etapami:

od 1 lutego 2026 r. – obowiązek obejmie największe firmy, których sprzedaż w 2024 roku przekroczyła 200 mln zł brutto,

od 1 kwietnia 2026 r. – obowiązek KSeF obejmie wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

Warto jednak pamiętać, że do końca 2026 roku obowiązuje okres przejściowy. W tym czasie firmy nadal będą mogły wystawiać faktury poza KSeF (do kwoty 10 tys. zł brutto miesięcznie), a paragony z numerem NIP do 450 zł wciąż będą traktowane jako faktury uproszczone. Decyzja Orlenu o utrzymaniu papierowych wydruków wpisuje się w ten łagodniejszy start cyfrowej rewolucji.

