Orlen przejmuje austriackie stacje paliw! Obajtek: rośnie rozpoznawalność polskiej gospodarki

Orlen przejmuje stacje paliw w Austrii. Daniel Obajtek: rośnie rozpoznawalność polskiej gospodarki

Orlen przejmując stację w Austrii zrealizował już 98 proc. strategicznych założeń dotyczących stacji w regionie, zaplanowanych do 2030 roku. Zapytaliśmy Daniela Obajtka, czy w związku z bliskim osiągnięciem celu przed wyznaczonym terminem spodziewany jest "ponad 100 proc. normy".

- Przejęliśmy sieć na przełomie roku, teraz będziemy trzecim największym detalistą w Austrii, to ok. 11-12 proc. rynku. Przejęliśmy także część rynku hurtowego [...] To nie jest tylko sprzedaż paliwowa, ale i poza paliwowa, więc mocno inwestujemy w stacje i w naszej strategii było 3500 stacji do końca 2030 roku. Mocno wyprzedziliśmy nasze działania, posiadamy 3439 stacji, więc bardzo szybko dochodzimy do celu. Nawet jeżeli chodzi o rok 2024 to już dojdziemy do 3500 stacji, bo rozwijamy się nie tylko przez zakupy innych sieci ale również organicznie budujemy stacje, otwieramy ok. 30 rocznie nie tylko w Polsce, ale całym regionie, w którym działamy. [...] Nasza siła w tym regionie rośnie, ale rośnie też rozpoznawalność polskiej gospodarki - mówił prezes Orlenu.

Austriackie stacje mają przejść również rebranding z Turmol, na Orlen Austria. Daniel Obajtek podkreśla, że Orlen ma jedne z najnowszych stacji w Europie, w ciągu 8 lat wydano ok. 9 mld zł na modernizację i zakup stacji (w Polsce zmodernizowano 61 proc. stacji). Dotyczy to nie tylko podstawowego unowocześnienia, ale także wprowadzenia dodatkowych usług jak ładowarki elektryczne (na 1500 stacjach), usługi kurierskie, czy Stop Cafe.

Daniel Obajtek o przyszłości stacji paliw

Ponad połowa z przejętych w Austrii stacji ma możliwość płatności bezgotówkowej, zapytaliśmy więc, czy jest to kierunek, w którym dalej będzie rozwijały się stacje paliw się Orlen.

- Uważam, że tak, ale to nie zależy tylko od jednego czynnika. Część stacji zawsze będzie obsługowa, ze względu na format, gastronomię, sklep, a część stacji gdzie tylko i wyłącznie tankuje się paliwa, lub w ograniczonej ilości korzysta się ze sklepu, może być bezobsługowa. W naszych założeniach i procesach inwestycyjnych mamy i realizujemy, więc sieć Turmol, którą nabyliśmy to sieć rozwojowa i nowoczesna [...] W tamtym roku zrealizowaliśmy ponad 36 mld zł, to jest potężny proces inwestycyjny nie tylko w detalu, ale również w energetyce, inwestujemy w zieloną energetykę, przez rozwój organiczny i akwizycję, oraz w petrochemię - mówił prezes Orlenu.

Daniel Obajtek wspominał także o zmianie dotyczącej tradycyjnych paliw i aut elektrycznych, jego zdaniem nie nastąpi to tak szybko, jak wiele osób przewiduje. Niemniej Orlen jako duży koncern przygotowuje się na to, aby nie być w tyle względem konkurencji.

- Już budujemy ładowarki elektryczne, już budujemy stacje wodorowe, przygotowujemy się do tego, na pewno nie będziemy tych trendów wyprzedzać. Nieraz trendy z konsumpcją się różnią, więc będziemy szli z takimi potrzebami ekonomicznymi, ale nie będziemy tych procesów bardzo wyprzedzać, bo trudno wszędzie mieć ładowarki elektryczne, gdy stopień będzie niewielki. Ale na pewno nie będziemy w tyle jeśli chodzi o inne koncerny - powiedział Daniel Obajtek.

