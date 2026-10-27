Kluczowe dostawy gazu z Kataru wracają po przerwie

To naprawdę dobra wiadomość dla polskiego koncernu i stabilności dostaw energii. Wiceprezes Orlenu Robert Soszyński poinformował, że koncern spodziewa się pierwszej od miesięcy dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ramach kontraktu z QatarEnergy już za kilkanaście dni. To symboliczny koniec problemów, które zaczęły się w marcu tego roku i zmusiły katarskiego giganta do wstrzymania produkcji.

Podczas konferencji Orlen Gas Meeting wiceprezes Soszyński podkreślił wagę tego wydarzenia.

Za kilkanaście dni spodziewamy się ładunku z kontraktu katarskiego. (...) Nie byłaby to wielka sensacja, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na pewno warto to podkreślić – powiedział Soszyński.

Co ważne, według jego wiedzy będzie to pierwszy statek z gazem od QatarEnergy, który dotrze do Europy od momentu ogłoszenia siły wyższej. To pokazuje, że sytuacja na szlakach transportowych powoli wraca do normy.

Orlen stawia na Azję. Co oznacza biuro w Singapurze?

Wznowienie dostaw z Kataru to niejedyna ważna zapowiedź. Orlen myśli długofalowo i szykuje się do dużej ekspansji na rynkach azjatyckich. Kluczowym elementem tej strategii ma być otwarcie przez Orlen biura handlowego w Singapurze, co jest planowane na pierwszy kwartał 2027 roku. To strategiczna decyzja, bo to właśnie Azja odpowiada za większość światowego popytu na LNG, a prognozy mówią o jego dalszym wzroście.

Nowe biuro będzie działać w ramach brytyjskiej spółki grupy, Orlen LNG Trading. Jego celem jest zapewnienie bliskiego kontaktu z kluczowymi klientami i partnerami biznesowymi w regionie.

Pozwoli nam to rozpędzić naszą działalność tradingową na rynkach azjatyckich – zaznaczył Soszyński.

Obecność w Singapurze, jednym z najważniejszych centrów finansowych i handlowych świata, ma dać polskiej spółce bezpośredni dostęp do największego rynku zbytu na gaz skroplony i wzmocnić jej pozycję jako globalnego gracza.

Dlaczego transporty LNG zostały wstrzymane? Kontekst geopolityczny

Aby w pełni zrozumieć, jak ważny jest powrót katarskich dostaw, trzeba przypomnieć sobie, co wydarzyło się na początku tego roku. W marcu 2026 roku firma QatarEnergy, jeden z największych na świecie producentów LNG, ogłosiła stan siły wyższej. W praktyce oznaczało to, że z powodu nadzwyczajnych okoliczności nie jest w stanie realizować podpisanych umów na dostawy gazu, w tym kontraktu z Orlenem.

Bezpośrednią przyczyną był gwałtowny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem sprawił, że kluczowa dla transportu morskiego Cieśnina Ormuz stała się niedostępna dla tankowców. Przez ten wąski przesmyk przepływa ogromna część światowej ropy i gazu, więc jego zablokowanie natychmiast uderzyło w globalne łańcuchy dostaw.

Wznowienie transportów LNG z Kataru do Europy to sygnał, że sytuacja w regionie powoli się stabilizuje, a szlaki handlowe znów stają się bezpieczne. Dla Orlenu i całej Europy to gwarancja większej przewidywalności i bezpieczeństwa energetycznego.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun