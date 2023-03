Ostatni dzień bonu turystycznego! Od jutra pieniądze przepadną

Bon turystyczny - kto może skorzystać?

Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r. To jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Natomiast w przypadku dzieci z niepełnosprawnością jest to 1000 złotych. Termin wykorzystania bonu mija 31 marca 2023 roku. Według danych ZUS w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 28 tys. podmiotów. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Większość osób, około 90 procent, aktywowała bony. Z danych ZUS wynika jednak , że w całej Polsce nadal nie aktywowano ok. 0,5 mln bonów o wartości ponad 350 mln złotych. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS.

Bonem możesz zapłacić za wyjazd w maju lub lipcu

Bonem można opłacić wypoczynek zaplanowany także po 31 marca pod warunkiem, że płatność zostanie zrobiona do końca tego miesiąca. Rodzice lub opiekunowie mogą zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi, np. transport i zwiedzanie.

