Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek węglowy. Inaczej stracisz pieniądze

Dodatek węglowy 2022. Co to takiego?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Tym źródłem ogrzewania musi być musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Gdzie złożyć wniosek i kiedy otrzymamy pieniądze?

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można złożyć w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP. Po przyznaniu dodatku pieniądze w ramach świadczenia trafią na konto wnioskującego (jeśli numer konta został podany we wniosku) lub też będą wypłacane w gotówce do ręki w urzędzie miasta czy gminy.

Termin wypłaty dodatków został wydłużony. Chodzi o możliwość weryfikacji wniosków o dodatek przez urzędy, nie w ciągu 30 dni a w ciągu 60 dni. Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022.

Co z kwestią deklaracji CEEB?

Dotychczas warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na mocy nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z 27 października o dodatek węglowy mogą ubiegać się również osoby, które nie posiadają wyżej wspomnianego wpisu. "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta... dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji" - brzmi fragment ustawy.

Dodatek węglowy. Do kiedy można składać wnioski?

Składanie wniosków o dodatek węglowy ruszyło 17 sierpnia 2022. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022. Co istotne - od 3 listopada można ponownie złożyć wniosek, który wcześniej został odrzucony, ze względu na to, że w jednym domu mieszka kilka rodzin.

