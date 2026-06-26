W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To ostatnia niedziela handlowa przed końcem wakacji.

To dobry moment na zakupy przed urlopem oraz skompletowanie wyprawki na obozy i kolonie dla dzieci.

Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać aż do 30 sierpnia.

W tę niedzielę zrobimy zakupy. Potem trzeba będzie długo poczekać

Najbliższa niedziela będzie jedną z nielicznych w roku, kiedy większość sklepów będzie mogła prowadzić normalny handel. To dobra okazja dla osób planujących większe zakupy, uzupełnienie domowych zapasów czy przygotowania do wakacyjnych wyjazdów.

Szczególnie skorzystają na tym rodzice kompletujący wyprawki na obozy, kolonie i półkolonie. W otwartych sklepach będzie można spokojnie kupić odzież, obuwie, kosmetyki, sprzęt turystyczny, walizki czy inne niezbędne akcesoria. To również dobry moment dla osób wybierających się na urlop, które chcą bez pośpiechu przygotować się do wakacyjnych wyjazdów.

Co ważne, będzie to jednocześnie ostatnia niedziela handlowa przed sierpniem. Następna możliwość zrobienia zakupów w niedzielę przypadnie dopiero 30 sierpnia, czyli już pod koniec wakacji i tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Kolejna szansa dopiero pod koniec wakacji

Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku jest bardzo krótki. Po czerwcowej okazji konsumenci będą musieli czekać ponad dwa miesiące na kolejną niedzielę z otwartymi sklepami. Po sierpniu pozostaną już tylko trzy handlowe niedziele w grudniu – 6, 13 i 20 grudnia, które poprzedzą święta Bożego Narodzenia. To oznacza, że dla wielu osób najbliższy weekend będzie ostatnią okazją do spokojnych zakupów bez konieczności planowania ich z dużym wyprzedzeniem.

Siedem wyjątkowych niedziel

Obowiązujące przepisy ograniczające handel w niedzielę funkcjonują od kilku lat. Od 2020 roku zakaz nie obowiązuje jedynie w siedmiu niedzielach w ciągu roku. Są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela poprzedzająca Wielkanoc oraz – po zmianach przepisów – trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Jednocześnie Wigilia została ustanowiona dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników handlu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby zatrudnione w sklepach nie mogą pracować w grudniu więcej niż dwie niedziele.

Nie wszystkie placówki muszą być zamknięte

Nawet w niedziele objęte zakazem część punktów pozostaje otwarta. Przepisy przewidują 32 wyjątki. Zakupy można zrobić m.in. na stacjach paliw, w cukierniach, lodziarniach, kwiaciarniach, sklepach z prasą czy kawiarniach. Działają również placówki prowadzące działalność pocztową, jeśli spełniają określone warunki ustawowe.

Przedsiębiorcy, którzy złamią przepisy dotyczące handlu w niedzielę, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Kara finansowa wynosi od 1000 do nawet 100 tys. zł, a w przypadku uporczywego naruszania przepisów możliwe jest również orzeczenie kary ograniczenia wolności. Dlatego zdecydowana większość dużych sieci handlowych rygorystycznie przestrzega obowiązujących regulacji i otwiera swoje sklepy wyłącznie w wyznaczone niedziele handlowe.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026