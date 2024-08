Oświadczenie uprawniające do zniżki na prąd. Kto musi je złożyć?

Ceny energii w Polsce

Jest szansa na zmniejszenie rachunków za prąd. Taką możliwość mają jednostki samorządu terytorialnego. Właśnie pojawił się nowy wzór oświadczenia, jakie muszą złożyć samorządowcy, by obniżyć gigantyczne kwoty na rachunkach za prąd. W Dzienniku ustaw ukazało się właśnie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Zgodnie z przepisami prawo do zakupu energii w cenach preferencyjnych mają również podmioty, który z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego zapewniają energię elektryczną w lokalach użytkowanych przez podmioty uprawnione. Chodzi m.in. o dostawę prądu do szkół, przedszkoli, jednostek pomocy społecznej, spółek komunalnych, urzędów samorządowych itp. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z preferencyjnych cen energii elektrycznej jest złożenie oświadczenia według wzoru zamieszczonego we wspomnianym już rozporządzeniu. Co ważnego pojawiło się w nowym wzorze dokumentu, jakie jednostki samorządu terytorialnego muszą złożyć, by mieć tańszy prąd?

W nowej wersji oświadczenia umożliwiającego obniżkę ceny za energię elektryczną, należy wyszczególnić punkty poboru energii elektrycznej wraz z informacją jaka część energii elektrycznej jest objęta ceną maksymalną. Należy również wskazać wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh. W oświadczeniu trzeba też podać dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy.

Wysokie ceny prądu

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 13 sierpnia 2024 roku. Określone w rozporządzeniu oświadczenie należy złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Ceny energii elektrycznej w lipcu poszły w górę. Niestety, kolejnych podwyżek należy spodziewać się w przyszłym roku. I co ważne, rząd deklaruje, że jeśli podwyżki rynkowe będą wysokie, to będą środki na rządowe wsparcie dla obywateli. Jednak nie wiadomo, czy pomoc przyjdzie dla każdego, czy też będą wyśrubowane limity.