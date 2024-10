Daty na opakowaniach: wciąż niezrozumiałe dla konsumentów

Mimo że świadomość ekologiczna rośnie, wielu Polaków nadal ma problem z interpretacją dat na opakowaniach produktów spożywczych. Badania przeprowadzone przez Opinia24 dla Too Good To Go wykazały, że aż 52% Polaków nie potrafi rozróżnić terminów "najlepiej spożyć przed" i "należy spożyć do". To znacząca poprawa w porównaniu z danymi PROM z 2019 roku, które wskazywały na 64%, ale wciąż pozostawia wiele do życzenia. Ta nieumiejętność rozróżniania dat ma poważne konsekwencje. Według Komisji Europejskiej, błędna interpretacja dat przydatności do spożycia odpowiada za 10% marnowanego jedzenia w Unii Europejskiej. Różnica między tymi terminami jest kluczowa: "najlepiej spożyć przed" odnosi się do jakości produktu, podczas gdy "należy spożyć do" dotyczy bezpieczeństwa jego spożycia.

Motywacje stojące za jedzeniem "po terminie"

Co skłania Polaków do sięgania po produkty po upływie daty na opakowaniu? Badania wskazują na trzy główne powody:

Nawyki wyniesione z domu (65%)

Chęć oszczędności (43%)

Dbanie o środowisko (29%)

Najczęściej po terminie spożywane są produkty suche, takie jak makarony, ryż czy mąka (48%), przyprawy (46%), słodycze (45%) oraz przekąski, np. chipsy czy orzeszki ziemne (36%).

Ostrożność kontra rzeczywistość

Interesujące jest to, jak ostrożni są Polacy w swoich deklaracjach. Większość badanych twierdzi, że jest skłonna spożyć produkty maksymalnie do 2 dni po terminie przydatności. Dotyczy to nawet takich produktów jak mleko UHT (51%), śmietanka UHT (50%), majonez (46%) czy tuńczyk w puszce (44%).

Tymczasem badania laboratoryjne przeprowadzone przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego pokazują, że te same produkty, przechowywane w odpowiednich warunkach, mogą być dobre nawet 6 miesięcy po terminie! Ta rozbieżność między percepcją a rzeczywistością wskazuje na potrzebę dalszej edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z żywności po terminie.

i Autor: Too Good To Go Etykieta Too Good To Go - Często Dobre Dłużej

Rola producentów i inicjatywy edukacyjne

W odpowiedzi na te wyzwania, firma Too Good To Go wprowadziła etykietę "Często Dobre Dłużej: Popatrz, Powąchaj, Posmakuj". Ta inicjatywa ma na celu zachęcenie konsumentów do używania swoich zmysłów w ocenie żywności po dacie widniejącej na opakowaniu.

Polacy wydają się być otwarci na takie rozwiązania. Aż 77% ankietowanych zgadza się, że piktogram Too Good To Go powinien być umieszczany na produktach oznaczonych datą "najlepiej spożyć przed". Co więcej, 71% Polaków potwierdza, że dzięki niemu czuje się zachęcona do zaufania swoim zmysłom w ocenie żywności.

Od 2019 roku Too Good To Go współpracuje z producentami żywności, aby umieszczać te etykiety na produktach. W 2024 roku mają one pojawić się na około 7 miliardach produktów w 14 krajach. W Polsce z tych oznaczeń korzysta już 25 producentów, w tym tak znane marki jak Danone, Winiary, Soligrano czy FROSTA.

Wpływ na środowisko

Inicjatywy takie jak Too Good To Go mają nie tylko wymiar ekonomiczny i edukacyjny, ale przede wszystkim ekologiczny. Od czasu swojej premiery w 2019 roku w Polsce, aplikacja Too Good To Go pomogła ocalić ponad 12 milionów posiłków przed wyrzuceniem. To przekłada się na uniknięcie emisji 32 400 ton CO2.

Według Projektu Drawdown (2020), niemarnowanie żywności to działanie numer jeden w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego. Może ono przyczynić się do ograniczenia wzrostu temperatury do 2˚C do 2100 roku. W tym kontekście, zmiana nawyków żywieniowych Polaków i bardziej świadome podejście do dat na opakowaniach może mieć znaczący wpływ na środowisko.

Choć Polacy są coraz bardziej świadomi problemu marnowania żywności i chętni do działania, wciąż potrzebna jest edukacja w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów po terminie. Inicjatywy takie jak Too Good To Go odgrywają kluczową rolę w tym procesie, łącząc korzyści ekonomiczne z troską o środowisko.

