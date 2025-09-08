Oszczędności emerytalne Polaków rosną w oczach! Prawie 2 mln szczęśliwców

Ponad 1 milion Polaków posiada już IKE z aktywami zbliżającymi się do 27 miliardów złotych

IKE przeżywa prawdziwy boom popularności

Indywidualne Konta Emerytalne stają się coraz popularniejsze wśród Polaków planujących emerytalną przyszłość. Według najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec pierwszego półrocza 2025 roku już ponad 1 milion rodaków posiadało IKE. To przełomowy moment w historii polskiego rynku emerytalnego.

Szczególnie imponująco wypadają maklerskie IKE, które w pierwszym półroczu 2025 roku odnotowały prawdziwy wysyp nowych kont. Brokerzy otworzyli aż 62,2 tysiąca nowych rachunków - to prawie czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy było ich zaledwie 15,8 tysięcy.

Aktywa na kontach emerytalnych rosną błyskawicznie

Wartość środków zgromadzonych na kontach emerytalnych osiąga zawrotne kwoty. Całkowite aktywa na IKE zbliżyły się do 27 miliardów złotych, z czego aż 11,8 miliarda złotych znajduje się na rachunkach maklerskich. To pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają bardziej aktywne formy inwestowania długoterminowego.

Klienci biur maklerskich wykazują się także największą determinacją w wykorzystywaniu dostępnych limitów wpłat. Średnia wysokość wpłaty na IKE w tej grupie wyniosła w pierwszym półroczu 12,2 tysięcy złotych przy limicie wynoszącym nieco ponad 26 tysięcy złotych.

IKZE także zyskuje na popularności

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego również odnotowują systematyczny wzrost zainteresowania. Na koniec pierwszego półrocza 2025 roku IKZE posiadało już ponad 615 tysięcy Polaków, którzy zgromadzili na nich łącznie 14,3 miliarda złotych.

Branża maklerska w przypadku IKZE także notuje dynamiczny rozwój - w pierwszym półroczu otworzono 12,7 tysięcy nowych rachunków, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 8,4 tysięcy kont otwartych rok wcześniej.

XTB jako katalizator wzrostu

Znaczący wpływ na boom na oszczędności emerytalne miało pojawienie się nowego gracza na rynku - firmy XTB. Jak informuje Parkiet.com, to właśnie ta firma w dużym stopniu przyczyniła się do tak dynamicznego wzrostu liczby nowych rachunków emerytalnych.

IKZE w XTB na szeroką skalę wystartowało w III kwartale i dopiero po publikacji wyników za ten okres będziemy mogli podać więcej szczegółów. Największe nadzieje wiążemy z IV kwartałem. Historycznie to najlepszy czas dla IKE i IKZE w Polsce, inwestorzy chcą wykorzystać roczne limity wpłat

- mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB, cytowany przez Parkiet.com.

Drugie półrocze przyniesie kolejne rekordy

Eksperci przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe przyspieszenie w rozwoju rynku kont emerytalnych. Polacy tradycyjnie najchętniej otwierają IKE i IKZE w ostatnich miesiącach roku, chcąc maksymalnie wykorzystać roczne limity wpłat.

Szczególnie optymistyczne prognozy dotyczą maklerskich IKZE, gdzie spodziewany jest znaczący wzrost popularności dzięki rozszerzeniu oferty przez kolejnych brokerów.

Czy OKI zagrozi popularności IKE i IKZE?

Na horyzoncie pojawia się jednak pewne zagrożenie dla tradycyjnych kont emerytalnych w postaci planowanego Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI). Choć droga do jego wprowadzenia jest jeszcze długa, już teraz rodzi się pytanie o potencjalny wpływ na popularność IKE i IKZE.

Na tym etapie trudno szczegółowo komentować temat OKI, ponieważ wciąż brakuje wielu kluczowych informacji. Na razie wygląda to na rozwiązanie uzupełniające, które powinno być neutralne wobec IKE i IKZE

- ocenia Filip Kaczmarzyk w rozmowie z Parkiet.com.

Ekspert zwraca uwagę, że propozycja OKI nie rozwiązuje najważniejszego problemu, jakim pozostaje podatek od zysków kapitałowych i jego nierównowaga w porównaniu z innymi formami inwestowania.

Polacy odkrywają siłę długoterminowego inwestowania

Rosnąca popularność IKE i IKZE pokazuje, że Polacy coraz lepiej rozumieją znaczenie długoterminowego planowania emerytalnego. Szczególnie widoczne jest to w segmencie maklerskim, gdzie inwestorzy wykazują największą aktywność i najwyższe średnie wpłaty.

Trend ten powinien utrzymać się także w kolejnych latach, szczególnie że świadomość konieczności budowania prywatnych oszczędności emerytalnych systematycznie rośnie wśród Polaków w różnych grupach wiekowych.