Budżet domowy

Oszczędzaj wodę – chroń środowisko i swój portfel

Przez lata przyzwyczailiśmy się do niskich cen wody, co niestety prowadziło do jej marnowania. Nieraz zdarza nam się zapomnieć o zakręconym kranie, a wysokie rachunki za wodę stają się coraz bardziej dotkliwe. Należy jednak pamiętać, że woda to nie tylko cenny surowiec, ale i coraz bardziej deficytowy, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych.