Otwarcie fabryki polimerów Grupy Azoty

Jak podaje firma, zgodnie z harmonogramem inwestycji, rozpoczęcie produkcji polipropylenu następuje w ramach rozruchów technologicznych instalacji. Moce produkcyjne będą stopniowo zwiększane, aż do osiągnięcia założonych parametrów nowej fabryki.

Polimery Police to nowy kompleks chemiczny Grupy Azoty oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach – technologii Oleflex UOP - produkcji propylenu jakości polimerowej metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz technologii Unipol GRACE - produkcji polipropylenu. Zastosowane technologie zapewniają m.in. niskie zużycie surowców i energii. Instalacja produkcji polipropylenu zapewnia dużą elastyczność produkcji, co jest szczególnie istotne w zmieniającym się i bardzo wymagającym europejskim rynku tworzyw, który poszukuje wysokiej jakości produktu ściśle dostosowanego do konkretnych potrzeb.

Kompleks z gazoportem

Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji. Gazoport to kluczowy element projektu Polimery Police - poszerza ofertę handlową z użyciem transportu morskiego nie tylko dla spółek Grupy Kapitałowej, ale docelowo również dla podmiotów zewnętrznych.

Polimery Police mają strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu - znacząco podnoszą krajowe moce wytwórcze w sektorze tworzyw i zmniejszają deficyt handlowy Polski w tym obszarze. Polimery Police zwiększają również niezależność energetyczną i surowcową Polski, dzięki nowemu Morskiemu Terminalowi Gazowemu, o znaczeniu europejskim. Lokalizacja inwestycji w Policach umożliwia dostawy surowców - propanu i etylenu drogą morską i zapewni Grupie Azoty elastyczność przy realizacji dostaw z różnych stron świata, co jest niezwykle ważne w świetle ostatnich wydarzeń geopolitycznych i związanych z nimi zmian kierunków dostaw surowców.

Polska liderem w produkcji polipropylenu w Europie

-Projekt Polimery Police to jedna z największych inwestycji przemysłowych, której nie mogliśmy nie dostrzec. Jestem przekonany, że będzie ona służyła wielu przyszłym pokoleniom. Dziękuję wszystkim, którzy do jej wykonania się przyczynili – mówi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Rozpoczęcie produkcji polipropylenu w Polimerach Police to istotne wzmocnienie pozycji Grupy Azoty na europejskim rynku tworzyw, a Polska dołączy tym samym do grona liderów produkcji tego tworzywa w Europie. Produkcja prowadzona na Pomorzu Zachodnim będzie świetną bazą do dalszego rozwoju polskiego przemysłu i wpłynie stymulująco na rozwój branż pokrewnych, w tym również związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych. W nowej fabryce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna, a sama fabryka stanowi doskonałą bazę rozwoju polskiej nauki w obszarze nowych technologii. Polimery Police mają istotne znaczenie nie tylko ze względu na produkcję tworzyw, ale również ze względu na paliwo przyszłości - wodór, którego produkcja w procesie odwodornienia propanu szacowana jest na poziomie blisko 17 tysięcy ton rocznie. Produkcja wodoru w Policach ugruntuje wysoką pozycję Grupy Azoty w obszarze technologii wodorowych – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Duża inwestycja

Produkowany pod marką Gryfilen® polipropylen to docelowo portfolio ponad 30 rodzajów produktów, uwzględniając w tym homopolimery, kopolimery udarowe i kopolimery randomiczne. Wykorzystywane są między innymi w przemyśle samochodowym, opakowaniowym i segmencie artykułów gospodarstwa domowego. Produkowany Gryfilen® charakteryzuje się bardzo niską zawartością substancji lotnych, nie zawiera ftalanów, czy bisfenolu A (BPA). Zapewnia także znikomą transmisję smaków i zapachów, a to cecha szczególnie istotna w zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Polipropylen jest tworzywem, które bardzo łatwo i w pełni poddać można recyklingowi, przez co doskonale wpisuje się w europejskie założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Budowa kompleksu „Polimery Police” prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. 11 maja 2019 roku Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na realizację inwestycji z koreańskim partnerem Hyundai Engineering Company Ltd., a przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy nastąpiło 7 stycznia 2020 roku. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na drugą połowę 2023 roku.

