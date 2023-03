Przepisy w Polsce

Tyle rząd zabierze Polakom z pensji! Stracą niemal 500 zł na ozusowanie umów zleceń

Rząd przedstawił Krajowy Program Reform na lata 2023-2024. W praktyce to spis nowych regulacji dotyczących wielu dziedzin. W dokumencie rząd wraca do kontrowersyjnej reformy, która będzie miała wpływ na wypłaty wynagrodzeń i emerytur dla ok. 1,2 mln Polaków.