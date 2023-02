i Autor: Shutterstock Emeryci

Praca dla emeryta

Państwo dopłaci do pensji emeryta 1500 zł! Dla kogo pieniądze?

Urząd Pracy w stolicy rozpoczął pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla warszawskich emerytów na szkolenia, dodatkową pracę i zarobki oraz ponowne wejście na rynek pracy. Projekt realizowany jest nie tylko z myślą o osobach w wieku emerytalnym, ale również stołecznych pracodawcach. Do zgarnięcia jest 1500 zł miesięcznie, które do programu dopłaca państwo. Zobacz, kto i na jakich zasadach może dostać pieniądze.