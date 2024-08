Paragony grozy nad Bałtykiem. Czy faktycznie jest tak drogo?

Drożyzna nad Bałtykiem

Ile kosztują wakacje nad Bałtykiem? Jak podaje money,pl, dzienny wynajem parawanu w Sarbinowie to koszt 15 zł, a leżaka - 10 zł. Krótki rejs motorówką czy przejażdżka na wodnych dmuchańcach kosztuje 50 zł. Wypożyczenie skutera wodnego to koszt rzędu 200 zł. Spędzając dzień na plaży, trzeba przygotować gotówkę na toaletę. Jednorazowe wejście za potrzebą wiąże się z koniecznością zapłaty 4 zł. Jak wakacje, to i wakacyjne słodkości. Za porcję lodów trzeba zapłacić od 9 do 16 zł, a gofrów od 12 do 26 zł. Oczywiście słodyczami wczasowicz się nie naje. Na wakacjach nad Bałtykiem trzeba wybrać się na obiad lub na kolację do smażalni ryb. I jakie tutaj mamy cenniki? Jak zauważyli wczasowicze relacjonujący swój pobyt w Sarbinowie na money.pl, można znaleźć zestawy z porcją dorsza, sandacza czy łososia wraz z frytkami i surówką w cenie około 40 zł. Można też tradycyjnie kupić smażoną rybę na wagę. Wówczas za 100 g dorsza zapłacimy 15 zł, za halibuta 16 zł, a za mirunę, morszczuka czy solę 14 zł. Dodatki są liczone osobno. Oczywiście można sobie na obiad lub kolację wybrać tradycyjne dania. Talerz rosołu lub pomidorowej z makaronem w restauracji to koszt rzędu 14 zł, pierogów od 24 do 26 zł, a naleśników od 22 do 30 zł.

Ceny atrakcji nad morzem

Jak wakacje nad Bałtykiem, to i rozmaite stragany z mydłem i powidłem. Każdego roku jest jednak jakiś zabawkowy hit. W tym sezonie to nietypowe maskotki - kwadratowe koty w cenie 28 zł. Oczywiście z nadmorskiej mody nie wychodzą gokarty. Koszt jednoosobowego gokarta to 20 zł za godzinę, a czteroosobowego 60 zł, zaś czteroosobowego gokarta elektrycznego 100 zł. Można wybrać się także na przejażdżkę rowerową. Tradycyjny rower można wypożyczyć już za 10 zł na godzinę, 50 zł na 12 godzin lub 60 zł na całą dobę. Rower elektryczny był droższy – 25 zł za godzinę, 125 zł za 12 godzin i 150 zł za 24 godziny.

A to tylko ceny atrakcji i wyżywienia. Sporo trzeba płacić też za noclegi: od 150 do 700 zł za dobę w pokoju dwuosobowym. I nad morze trzeba jakoś dojechać. Zatem wyjazd nad morze na dwa dni dla dwóch osób może kosztować blisko tysiąc złotych.