GUS: Pensje Polaków mocno w górę. Imponująca kwota średniej pensji

Wynagrodzenie w Polsce

Jakie są zarobki w Polsce? Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze dane dotyczące pensji. Okazuje się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 r. w porównaniu z lipcem 2023 r. wzrosło nominalnie o 10,6% i wyniosło 8278,63 zł brutto. Jak podaje GUS, w lipcu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do czerwca 2024 r. o 1,6%. Wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. premii i nagród w tym motywacyjnych, kwartalnych i półrocznych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyżką wynagrodzeń (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

GUS podał też dane dotyczące poziomu zatrudnienia w Polsce. W lipcu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lipcem 2023 r. było niższe o 0,4% i wyniosło 6488,8 tys. etatów.

Kto zarabia ponad 8 tys. zł

Pewnie wiele osób zastanawia się, skąd GUS bierze takie dane o podwyżkach wynagrodzeń, bo same nie dostały podwyżki od dłuższego czasu i o pensji rzędu 8 tys. zł może tylko pomarzyć. Warto podkreślić, że wyliczając takie parametry, do jednego wora wrzuca się osoby na różnych szczeblach w firmach (od prezesa po serwis sprzątający), z różnym doświadczeniem, latami pracy itp. Czym innym jest mediana wynagrodzeń, która to jest bardziej bliska rzeczywistości przeciętnego człowieka. Mediana, wartość środkowa to wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.

Pensje a waloryzacja emerytur

Podane właśnie przez GUS dane mają jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Te dane bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur oraz dodatków emeryckich. Właśnie średnie wynagrodzenie i inflacja to kluczowe dane, które mają ogromny wpływ na wysokość podwyżek emerytur i rent. Przypomnijmy, że każdego roku w marcu odbywa się waloryzacja świadczeń dla emerytów i rencistów. Waloryzacja ma na celu zmniejszenie poziomu ubóstwa wśród seniorów i wyrównanie różnicy pomiędzy zawartością ich portfeli a cenami w sklepach i punktach usługowych.