Paraliż w Lufthansie. Kiedy i gdzie odbędzie się strajk?

W czwartek piloci i personel pokładowy Lufthansy przeprowadzą całodniowy strajk w Niemczech, co spowoduje odwołania i opóźnienia lotów.

Strajk pilotów jest reakcją na żądania podwyższenia składek na firmowe emerytury, natomiast personel pokładowy domaga się negocjacji układów zbiorowych.

Wszystkie wyloty z Niemiec oraz loty cargo zostaną zakłócone, choć dokładna skala utrudnień jest trudna do przewidzenia.

Pasażerowie Lufthansy powinni przygotować się na znaczące utrudnienia w podróży w czwartek.

W najbliższy czwartek (12 lutego) niemieckie lotniska czeka paraliż. Piloci oraz personel pokładowy Lufthansy organizują całodniowy strajk, który ma objąć wszystkie wyloty z Niemiec. Protest dotknie nie tylko loty pasażerskie, ale również połączenia towarowe (cargo), co zapowiada poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Zapowiedziany na czwartek strajk Lufthansy oznacza dla pasażerów niemal pewne odwołania i opóźnienia połączeń. Jak informuje agencja dpa, dokładna skala utrudnień jest trudna do przewidzenia, ale pasażerowie już teraz są ostrzegani, by przygotować się na najgorsze.

Dlaczego piloci i personel Lufthansy strajkują?

Protest jest efektem dwóch oddzielnych sporów z zarządem Lufthansy. Piloci od dłuższego czasu domagają się podniesienia składek, jakie pracodawca wpłaca na ich firmowe programy emerytalne. To nie jest nowy problem – zgoda na akcję strajkową w tej sprawie została wyrażona przez załogi już w ubiegłym roku, co pokazuje, że spór jest długotrwały i narastał od miesięcy.

Równolegle swój protest przeprowadzi personel pokładowy. W ich przypadku celem jest zmuszenie przewoźnika do rozpoczęcia negocjacji dotyczących układów zbiorowych. Dwa jednoczesne strajki kluczowych grup pracowniczych gwarantują, że działalność linii lotniczej zostanie w czwartek skutecznie sparaliżowana.

