Pasażerowie zażenowani! Przed lotem przewoźnik chce by wchodzili na wagę

Według informacji podanych przez Business Insider, Finnair obecnie zbiera dane dotyczące wagi pasażerów na zasadzie dobrowolności w ramach "obliczania wyważenia samolotu". Procedura polega na zważeniu się wraz z bagażem podręcznym przy bramce odlotu, co umożliwia aktualizację średniego obciążenia samolotu zgodnie z wymogami urzędu lotnictwa cywilnego.

Satu Munnukka, szef procesów naziemnych w Finnair, wyjaśnia, że zebrane dane nie są powiązane z danymi osobowymi klientów i nie rejestruje się nazwisk ani numerów rezerwacji wraz z wagą. Do środy na ochotnika do ważenia zgłosiło się 600 pasażerów, a ci, którzy wzięli udział w badaniu, otrzymali bezpłatne breloki z możliwością wpisania adresu, które można przypiąć do bagażu.

Które linie również proszą o wejście na wagę?

Munnukka zapewnia, że tylko personel obsługi klienta pracujący w punkcie pomiarowym może zobaczyć całkowitą wagę, co powinno zwiększyć komfort uczestników badania. Dane będą zbierane w lutym, kwietniu i maju wśród podróżnych w porcie przesiadkowym Finnair w Helsinkach, a linie korzystają z własnych pomiarów wagi pasażerów, zgodnie z wymogami, które nakładają władze lotnicze, aby dane były aktualizowane co pięć lat.

Według Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Lotniczego, ostatnie badanie przeprowadzone w 2022 r. wykazało, że średnia waga pasażerów pozostała stabilna od czasu poprzedniego badania w 2009 r. Inne linie lotnicze, takie jak Air New Zealand, Korean Air i Hawaiian Airlines, również prosiły swoich pasażerów o dobrowolne ważenie się w ubiegłym roku w celu lepszego zrozumienia średniej wagi potrzebnej dla bezpieczeństwa. Uzbekistan Airlines rozpoczęły praktykę ważenia pasażerów z tego samego powodu w 2015 r.

Linie Finnair nie udzieliły komentarza na prośbę Business Insider.

QUIZ PRL. Czym pachniał PRL? Pytanie 1 z 15 Popularne perfumy dla pań w charakterystycznej niebieskiej butelce ze złotym korkiem to: Pani Walewska Być może Brutal Dalej