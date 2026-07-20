Średnie wynagrodzenie coraz wyższe

Pracownicy mogą mieć powody do zadowolenia. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło do 9401,58 zł brutto. To o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Dane okazały się nawet nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 5,6 proc.

Pensje coraz wyższe

Czerwcowe dane pokazują, że wynagrodzenia wciąż rosną, choć tempo podwyżek jest już spokojniejsze niż w okresie najwyższej inflacji.

W porównaniu z majem przeciętna pensja zwiększyła się o 2,5 proc. Oznacza to, że do kieszeni wielu pracowników trafiły dodatkowe premie, nagrody lub inne składniki wynagrodzenia, które tradycyjnie pojawiają się w połowie roku.

Średnia pensja na poziomie ponad 9400 zł brutto to kolejny rekord odnotowany przez GUS.

Firmy płacą więcej, ale zatrudniają mniej

Obok dobrych informacji o płacach pojawiły się jednak mniej optymistyczne dane dotyczące zatrudnienia. Według GUS w czerwcu w sektorze przedsiębiorstw pracowało 6 mln 375 tys. osób. To o 0,9 proc. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z majem liczba zatrudnionych nie zmieniła się.

To oznacza, że firmy nadal ostrożnie podchodzą do tworzenia nowych miejsc pracy i koncentrują się raczej na utrzymaniu obecnych zespołów.

Rynek pracy hamuje

Eksperci od wielu miesięcy zwracają uwagę, że polski rynek pracy wszedł w etap wyraźnego wyhamowania. Nie oznacza to masowych zwolnień, ale liczba nowych etatów rośnie znacznie wolniej niż jeszcze kilka lat temu.

Przedsiębiorcy wciąż mierzą się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności, dlatego część firm ogranicza rekrutacje lub odkłada decyzje o zwiększaniu zatrudnienia.

Co to oznacza dla pracowników?

Dla osób już zatrudnionych sytuacja pozostaje stosunkowo korzystna. Pracodawcy nadal podnoszą wynagrodzenia, aby zatrzymać doświadczonych pracowników i dostosować płace do warunków rynkowych.

Znacznie trudniej może być jednak tym, którzy dopiero szukają pracy lub planują zmianę pracodawcy. Mniejsza liczba nowych etatów oznacza bowiem większą konkurencję o wolne stanowiska. Analitycy zaznaczają, że choć pensje w Polsce nadal rosną, rynek pracy nie rozpędza się już tak mocno jak jeszcze kilka lat temu.

Dane o wynagrodzeniach - czerwiec 2026 Kategoria w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w VI 9401,58 5,9 2,5 konsensus PAP 5,6 2,4 dane za V 5,8 -3,8

Dane o zatrudnieniu - czerwiec 2026 Kategoria w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w VI 6375,3 -0,9 0,0 konsensus PAP -0,9 0,0 dane za V -0,9 -0,1

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