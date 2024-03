Pensje w Polsce mocno w górę. GUS podał nowe dane o wynagrodzeniach

GUS podał w środę (20.03), że w lutym 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do stycznia 2024 r. o 2,7 proc. Jednocześnie jak informuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. w porównaniu z lutym 2023 r. wzrosło nominalnie o 12,9% i wyniosło 7978,99 zł brutto.

"Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii w tym premii rocznych, nagród jubileuszowych, wypłatami z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - napisał GUS w komentarzu do danych.

