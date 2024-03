Tysiąc zł dodatku do pensji dla kolejnej grupy zawodowej. Tusk podjął decyzję

Tysiąc zł dodatku do pensji dla pracowników socjalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pracownikach opieki społecznej – poinformował we wtorek 19 marca, premier Donald Tusk. Rekomendowane rozwiązanie pozwoli na podwyżkę – dodatek 1000 zł dla pracowników w różnych jednostkach pomocy społecznej. Obejmie to ok. 200 tys. osób. Premier powiedział, że w ostatnich dwóch latach bardzo często spotykał na swojej drodze pracownice i pracowników opieki społecznej w polskich samorządach. Wskazał, że są to głównie kobiety z wyższym wykształceniem, wykonujące bardzo ciężką pracę. - "Bardzo często upokarzającą, bo bardzo często – i na to mi zwracano uwagę – pracownicy i pracownice opieki społecznej byli w trudniejszej sytuacji materialnej niż większość podopiecznych tej opieki społecznej" – zaznaczył.- "Przygniatająca większość pracownic i pracowników opieki społecznej pracuje za płacę minimalną" –dodał premier.

Tusk: liczę na szybki podpis prezydenta

Premier Tusk podkreślił, że jest bardzo zadowolony z przyjęcia projektu nowelizacji przez rząd. Jak dodał, liczy na bardzo szybką pracę w parlamencie i szybki podpis prezydenta pod nowelizacją. -"Tu chyba nie będzie kalkulował ani spekulował, tak jak w przypadku chociażby ustawy pigułka dzień po i wtedy będziemy mogli ten program wdrożyć w życie" – powiedział, zaznaczając, że intencją rządu jest to, aby dodatek w wysokości 1 tys. zł brutto zaczął trafiać do adresatów od 1 lipca br.

