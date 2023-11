Pensje w górę, wydobycie spada! Problem z górnikami narasta

Nie 800 plus i ekstra emerytury! Na co Tuskowi zabraknie pieniędzy?

Bez względu na perspektywiczną rentowność mają działać jeszcze przez ponad 25 lat. Niemniej jednak, już teraz pojawiają się problemy z rentownością tej gałęzi gospodarki, co zauważa Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla.

"Wydobycie węgla w Polsce systematycznie spada, a efektywność jego wydobycia jest najniższa na świecie. Pomimo tych trudności, zarobki górników rosną w tempie, które inne grupy zawodowe mogą im tylko pozazdrościć" – podkreśla Izba. Z ostatniego sprawozdania zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) za 2022 rok wynika, że przeciętne wynagrodzenie w PGG osiągnęło poziom 10 744 zł brutto, co stanowiło wzrost o 33,33 proc. w porównaniu z rokiem 2021 (średnia pensja wtedy wyniosła 8058 zł).

Izba przedstawia także dane dotyczące najbardziej zyskownych grup górniczych w PGG:

Najlepiej zarabiającą grupą w PGG są pracownicy inżynieryjno-techniczni pod ziemią , których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 13 834 zł brutto. W 2021 roku było to 10 901 zł, co oznacza podwyżkę o średnio 2933 zł (26,91 proc.).

, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 13 834 zł brutto. W 2021 roku było to 10 901 zł, co oznacza podwyżkę o średnio 2933 zł (26,91 proc.). Kolejną pod względem zarobków grupą są robotnicy pod ziemią, ze średnią pensją wynoszącą 10 796 zł. W poprzednim roku było to 7893 zł, co oznacza wzrost o średnio 2813 zł (35,24 proc.).

W poprzednim roku było to 7893 zł, co oznacza wzrost o średnio 2813 zł (35,24 proc.). Ostatnią grupą pod względem zarobków są robotnicy na powierzchni, którzy średnio zarabiają 8319 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy ich zarobki wynosiły 6081 zł, zanotowano wzrost o średnio 2238 zł (36,80 proc.).

"Mimo negocjacji związków zawodowych w 2023 roku, które przyniosły kolejne podwyżki rzędu 15,4 proc., sytuacja finansowa w PGG nie prezentuje się pomyślnie. Średnia podwyżka zarobków o ponad 33 proc. w roku 2022 i o ponad 15 proc. w roku 2023 nie oznacza, że PGG radzi sobie doskonale" – alarmują przedstawiciele Izby. Dodają, że z powodu rekordowych podwyżek płac oraz zablokowania ustawy o gwarancjach dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w Senacie, w kasie PGG może zabraknąć około 2 mld zł.

"Obecnie mamy do czynienia z najdroższym w historii węglem, najniższą efektywnością jego wydobycia na świecie, a ze względu na rekordowe podwyżki płac, PGG może zmierzać w kierunku finansowej niepewności" – podkreśla Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla. Zauważa również, że związki zawodowe rozpoczną negocjacje dotyczące podwyżek dla górników na kolejny rok. "Można więc przewidzieć, że za coraz wyższe pensje górników zapłacą wszyscy podatnicy, bo obecnie nie widać perspektyw na to, że PGG będzie w stanie samodzielnie osiągnąć zyski" – podsumowuje Izba. Business Insider Polska informuje, że realizacja scenariusza węglowego to najbardziej kosztowne rozwiązanie spośród analizowanych wariantów miksu energetycznego w Polsce, co może prowadzić do wzrostu cen prądu – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

