Perfidna metoda oszustów! Dostajesz pieniądze i stajesz się współwinny 

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-01 7:59

Dostaniesz niespodziewany przelew BLIK, a potem zadzwoni do ciebie telefon powiedzieć, że to pomyłka. Uważaj, bo mogłeś paść ofiarą przestępców, a co więcej stać się "słupem" w próbie wyłudzenia pieniędzy!

Osoba trzymająca smartfon z wykresem giełdowym, symbolizująca analizę finansową i ryzyko związane z oszustwami na kryptowaluty. Temat oszustw, takich jak te na BLIK, można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Osoba trzymająca smartfon z wykresem giełdowym, symbolizująca analizę finansową i ryzyko związane z oszustwami na kryptowaluty. Temat oszustw, takich jak te "na BLIK", można przeczytać na Super Biznes.
  • Opis schematu oszustwa "na BLIK".
  • Wyjaśnienie, jak ofiara staje się nieświadomym wspólnikiem przestępstwa.
  • Instrukcja, jak prawidłowo zareagować w takiej sytuacji.

Oszustwo na BLIK – Jak Działa Schemat?

W sieci pojawiło się nagranie opublikowane przez profil HRejterzy, które ma na celu ostrzec użytkowników przed coraz popularniejszym oszustwem "na BLIK". Schemat działania przestępców jest prosty, ale - niestety - dosyć skuteczny.

Oszuści wykorzystują mechanizm BLIK, aby wciągnąć niczego niepodejrzewające osoby w swoje przestępcze działania. Jak to wygląda w praktyce?

  1. Fałszywy Przelew: Otrzymujesz na telefon informację o przelewie BLIK, którego się nie spodziewasz.
  2. Telefon od "pomyłki": Dzwoni do Ciebie osoba z obcego numeru, twierdząc, że omyłkowo wysłała Ci pieniądze i prosi o ich zwrot.
  3. Prosi o przelew na inny numer: Ta osoba prosi o przelew na inny numer telefonu, lub inny numer konta niż nadawca BLIKa, który otrzymałeś
  4. Presja czasu: Oszust wywiera presję, abyś natychmiast zwrócił pieniądze, tłumacząc to nagłą potrzebą zapłaty za czynsz, jedzenie lub inne pilne wydatki.
  5. Ulegasz presji: Chcąc pomóc, zgadzasz się na zwrot pieniędzy.

Przesyłając środki nieświadomie pomogliśmy komuś w dokonaniu oszustwa i wyłudzeniu pieniędzy!

Jak stajemy się "słupem" biorącym udział w przestępstwie?

Jak to właściwie działa? Oszust wystawia fikcyjny przedmiot na sprzedaż w Internecie. Jako numer do BLIK podaje Twój numer telefonu. Osoba, która "kupuje" ten przedmiot, przelewa pieniądze na Twój numer. Następnie oszust kontaktuje się z Tobą, prosząc o zwrot pieniędzy na inny numer.

W ten sposób nieświadomie "pomagamy" w przekazaniu pieniędzy ofiary do oszusta! Gdy ofiara zorientuje się, że zostanie oszukana, możemy mieć nawet kłopoty prawne.

Jak zareagować w takiej sytuacji?

Jak doradza profil HRejterzy w takim wypadu powinniśmy skontaktować się z bankiem i poinformować o otrzymaniu niechcianego przelewu. Bank ma na takie sytuacje specjalne procedury, które pozwolą zweryfikować transakcję i bezpiecznie zwrócić pieniądze do właściciela.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

BLIK będzie kontrolowany przez skarbówkę? Jest stanowisko Ministerstwa Finansów
Super Biznes SE Google News
Oszustwa paczkowe
QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie nawet dla tych, którzy dorastali w PRL
Pytanie 1 z 10
W której dekadzie XX w. Frania, pierwsza polska pralka, zawitała do przeciętnego Kowalskiego?
QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie dla tych, którzy dorastali w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSZUSTWO
BLIK