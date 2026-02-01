Perfidna metoda oszustów! Dostajesz pieniądze i stajesz się współwinny 

Opis schematu oszustwa "na BLIK".

Wyjaśnienie, jak ofiara staje się nieświadomym wspólnikiem przestępstwa.

Instrukcja, jak prawidłowo zareagować w takiej sytuacji.

Oszustwo na BLIK – Jak Działa Schemat?

W sieci pojawiło się nagranie opublikowane przez profil HRejterzy, które ma na celu ostrzec użytkowników przed coraz popularniejszym oszustwem "na BLIK". Schemat działania przestępców jest prosty, ale - niestety - dosyć skuteczny.

Oszuści wykorzystują mechanizm BLIK, aby wciągnąć niczego niepodejrzewające osoby w swoje przestępcze działania. Jak to wygląda w praktyce?

Fałszywy Przelew: Otrzymujesz na telefon informację o przelewie BLIK, którego się nie spodziewasz. Telefon od "pomyłki": Dzwoni do Ciebie osoba z obcego numeru, twierdząc, że omyłkowo wysłała Ci pieniądze i prosi o ich zwrot. Prosi o przelew na inny numer: Ta osoba prosi o przelew na inny numer telefonu, lub inny numer konta niż nadawca BLIKa, który otrzymałeś Presja czasu: Oszust wywiera presję, abyś natychmiast zwrócił pieniądze, tłumacząc to nagłą potrzebą zapłaty za czynsz, jedzenie lub inne pilne wydatki. Ulegasz presji: Chcąc pomóc, zgadzasz się na zwrot pieniędzy.

Przesyłając środki nieświadomie pomogliśmy komuś w dokonaniu oszustwa i wyłudzeniu pieniędzy!

Jak stajemy się "słupem" biorącym udział w przestępstwie?

Jak to właściwie działa? Oszust wystawia fikcyjny przedmiot na sprzedaż w Internecie. Jako numer do BLIK podaje Twój numer telefonu. Osoba, która "kupuje" ten przedmiot, przelewa pieniądze na Twój numer. Następnie oszust kontaktuje się z Tobą, prosząc o zwrot pieniędzy na inny numer.

W ten sposób nieświadomie "pomagamy" w przekazaniu pieniędzy ofiary do oszusta! Gdy ofiara zorientuje się, że zostanie oszukana, możemy mieć nawet kłopoty prawne.

Jak zareagować w takiej sytuacji?

Jak doradza profil HRejterzy w takim wypadu powinniśmy skontaktować się z bankiem i poinformować o otrzymaniu niechcianego przelewu. Bank ma na takie sytuacje specjalne procedury, które pozwolą zweryfikować transakcję i bezpiecznie zwrócić pieniądze do właściciela.

